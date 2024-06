Buffon: “L’Italia è stata sottovalutata” a Euro 2024

Il capo della delegazione italiana, Gigi Buffon, ha insistito sul fatto che gli Azzurri sono “sottovalutati” a Euro 2024 e insiste che possono contare su almeno quattro giocatori di punta.

Buffon si è unito Napoli Capitano della squadra Giovanni Di Lorenzo mercoledì in conferenza stampa da Casa Azzurri.

I giocatori azzurri sono arrivati ​​lunedì sera in Germania e ieri si sono allenati davanti a quasi 5mila persone.

Questo sarà il primo grande torneo internazionale per Buffon come capo della delegazione italiana, quindi gli è stato chiesto quali fossero i suoi sentimenti e pensieri in vista della prima partita dell’Italia contro l’Albania sabato.

“Ero curioso di sapere cosa provavo e come mi sarei preparato per un ruolo diverso”, ha detto. Citato da TMW.

“Posso dire che quello che sento è esattamente lo stesso, il mio livello di adrenalina e attenzione è alto rispetto ai primi giorni, voglio dare il mio piccolo contributo e spero che tutti potremo fare belle cose.

Buffon: “L’Italia è stata sottovalutata” a Euro 2024

“Penso che forse questa squadra sia stata sottovalutata”, ha continuato l’ex portiere.

“La competizione è intensa e il livello umano di questi giocatori è impressionante: questo senso di appartenenza e un grande atteggiamento. Inoltre, ci sono quattro, cinque o sei giocatori di punta le persone giuste per una buona competizione.

Buffon ha detto che non sarebbe tornato a Duisburg, poiché l’Italia si stava preparando per la Coppa del Mondo 2006, che alla fine vinse con Marcello Lippi.

Nella stessa conferenza stampa, Buffon ha elogiato anche Gigio Donnarumma, Guglielmo Vicario e Alex Meret, affermando che l’Italia potrà contare su tanti portieri di talento per gli anni a venire.

Sabato 15 giugno l’Italia disputerà la fase finale di Euro 2024 contro l’Albania. La seconda partita della fase a gironi si giocherà contro la Spagna il 20 giugno, mentre la finale contro la Croazia si disputerà lunedì 24 giugno.