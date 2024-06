Anteprima | Italia-Croazia Euro 2024

L’ultima partita dell’Italia della fase a gironi di Euro 2024 di lunedì potrebbe aver deciso se vincerà o meno il Gruppo B. Potrebbe invece essere la partita a riportarli a casa. Sveglia a portata di mano Spagna Nel secondo turno, l’Italia si è trovata a lottare per restare nel torneo e a mancare di fiducia.

Il campionato degli Azzurri è stato finora ricco di emozioni contrastanti. Dalle voci in casa al linguaggio del corpo di Luciano Spalletti in panchina, i momenti di gioia sono stati seguiti da frustrazione e persino disperazione.

Anche se contro l’Albania, classificata più in basso, l’Italia a volte nella prima partita del girone è sembrata molto dominante e, cosa forse più importante, ha trovato la propria identità e il proprio stile di gioco. Hanno pressato forte in combinazione, sono sembrati calmi e pazienti nel possesso palla, e un altro giorno avrebbero potuto vincere quella partita con una differenza reti maggiore.

Poi, nella partita del secondo girone, la Spagna fece sembrare l’Italia una squadra di classifica inferiore. Le macchine da stampa entrarono in funzione mentre il rosso della Spagna soffocava le camicie bianche dell’Italia e metteva a terra un’intera nazione con un duro colpo.

Questo allenatore italiano, lo stile e la squadra sono nuovissimi e ci sono ancora molte domande sulla selezione. Il campionato di calcio non perdona e il confine tra la squadra che sembra pronta ad arrivare fino in fondo e quella che ha già fatto le valigie è sottile. Qui non esiste una stagione regolare per recuperare i punti persi.

Per quanto sia stato orribile per gli italiani assistere alla sconfitta per 1-0 contro la Spagna, si ha la sensazione che se andasse a favore dell’Italia e le due squadre si incontrassero più avanti nel torneo, le cose potrebbero essere ancora molto diverse. Forse un aggiustamento tattico qui e un cambio di personale lì potrebbero fare una grande differenza.

L’Italia nel peggiore dei casi è comunque rimasta in partita grazie ad un pizzico di fortuna e alla grande prestazione del portiere Gianluigi Donnarumma. Tuttavia, non possiamo dimenticare che questa squadra non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo due volte in entrambi i trionfi a Euro 2020, e che forse bisogna aspettarsi l’imprevedibile, meraviglioso o terribile che sia.

L’Italia aveva solo un xG di 0,16 contro la Spagna e in tutta onestà sembrava che riuscissero a malapena a uscire dalla propria metà campo. Vincere la partita d’esordio Dortmund Questo è stato presto dimenticato e si sarebbe perdonati se si pensasse che la prestazione dell’Italia contro la Spagna non fosse tra le contendenti al torneo.

Tuttavia, il ritorno in forma e la vittoria contro la Croazia lunedì potrebbero riportare lo slancio a favore dell’Italia in vista degli ottavi. Basterebbe anche un pareggio contro i Balcani per qualificarsi al turno successivo, ma la sconfitta significherebbe disastro, e forse un’uscita anticipata a seconda di altri risultati.

La Croazia entra in questa partita in modo un po’ frenetico. Le semifinaliste della Coppa del Mondo hanno perso contro la Spagna 3-0 alla prima giornata, poi hanno concesso il pareggio nel finale pareggiando con l’Albania 2-2. Devono battere l’Italia se vogliono continuare il loro viaggio verso Euro 2024.

Basterebbe una prestazione italiana equilibrata per vincere o pareggiare contro una Croazia molto aperta in difesa. Hanno avuto quattro grandi occasioni in ogni partita del girone, e sarà difficile accettare un gol così tardi contro l’Albania.

Una buona prestazione e un pareggio vedranno l’Italia qualificarsi, ma non basterà a far credere agli azzurri di poter andare oltre in questo torneo, e i giocatori non si sentiranno molto sicuri del loro livello in vista della prossima partita. Questa squadra deve essere convincente e vincere le partite per portare avanti qualsiasi tipo di slancio. L’Italia ha il potenziale per lottare per questo titolo, ma se lo vuole, le cose devono cambiare molto rapidamente.

Joseph O’Sullivan | Dato