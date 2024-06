Nel 102 sopravvissuti all’Olocausto abbelliscono la copertina di Vogue

Il numero di luglio/agosto 2024 di Vogue Germania ha trasformato la rivista normalmente incentrata sulla moda in un fenomeno globale con la scelta a sorpresa della 102enne sopravvissuta all’Olocausto Margot Friedlander per abbellire la sua copertina festiva. In un’intervista accompagnata da foto contemporanee, ha raccontato la sua giovinezza nella Germania nazista e il suo impegno nel portare avanti la memoria dell’Olocausto fino ai giorni nostri.

Friedlander nacque a Berlino nel 1921 e trascorse i primi anni di guerra con la madre e il fratello minore Ralph dopo la separazione dei genitori. Progettavano di fuggire dalla Germania nel 1943, ma Ralph fu catturato dalla Gestapo. Sua madre tentò di affrontare i soldati nazisti, il che portò lei e suo figlio alla deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz, dove furono entrambi uccisi. Prima di essere rapita, ha lasciato un messaggio a sua figlia: “Cerca di crearti una nuova vita”.

A 21 anni Margot è rimasta indietro. Cercò di nascondersi ma fu catturata e mandata nel campo di concentramento di Theresienstadt nel 1944. Lì incontrò suo marito Adolf e si sposarono dopo la liberazione dal campo.

Nel 1946 emigrarono negli Stati Uniti e vissero a New York per più di sessant’anni. Nel 2010, dopo la morte del marito, ha deciso di tornare a Berlino. In un’intervista con la rivista tedesca Vogue, ha parlato della sua sofferenza, dicendo: “Sono grata di aver potuto soddisfare il desiderio di mia madre, di crearmi una vita”.

Dal suo ritorno a Berlino, si è impegnata attivamente nella sensibilizzazione sugli orrori dell’Olocausto, un impegno che le è valso numerosi premi. Ha detto alla rivista Vogue di essere inorridita dall’ascesa dei movimenti di estrema destra e degli attacchi antisemiti oggi. Parlando delle divisioni sociali, ha detto: “Non guardare ciò che ci divide, guarda ciò che ci unisce”.

La scelta di Friedlander di abbellire la copertina della rivista faceva parte di un numero celebrativo con il tema “Amore”, incentrato su “le cose e le persone che ci stanno a cuore”. Lei stessa ha ammesso alla rivista, dicendo: “Continuerò a raccontare la mia storia, affinché il disastro accaduto non si ripeta”.