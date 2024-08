Il sito neolitico sarà coperto come scavi nelle Orcadi

L’unico modo per salvare la cosiddetta “Nizza” è nasconderla alla vista.

Dopo due decenni di scavi, studi diligenti e pazienza, le persone che hanno scoperto i segreti del sito hanno dovuto insabbiare tutto in nome della preservazione.

“Ci vorranno molti anni per seguire e scrivere ciò che troviamo, ma è emozionante perché la squadra del Nizza che abbiamo costruito ogni estate negli ultimi 10-15 anni è diventata come una famiglia allargata.”

“Quest’anno è stato molto emozionante per molte ragioni, non ultimo perché l’archeologia è diventata parte della mia vita e di quella di molti altri”, afferma.

È descritto come uno degli scavi archeologici più importanti del mondo, una scoperta che ha cambiato la nostra comprensione della cultura e delle credenze neolitiche delle Orcadi e una “scoperta che getta nuova luce sulla preistoria del nord Europa”.

IL Sito web del Ness of Brodgar Trust Dice che “non ha eguali nell’Europa atlantica”.

Furono costruiti in lotti tra il 3500 e il 2400 a.C. circa.

Ness si trova a sud-est del Ring of Brodgar, un cerchio di pietre neolitico che può essere considerato la versione di Stonehenge delle Orcadi.

I ricercatori continueranno a ricercare e catalogare tutto ciò che scoprono, registrando le loro scoperte in quella che Nick descrive come una “narrativa coerente del sito”.

Questo lavoro sarà completato entro la fine dell’anno ma questa non è la fine del progetto.

Invece, la squadra inizierà ora a riempire trincee ed edifici da “mucchi di macerie” – cumuli di terreno rimossi negli ultimi 20 anni – utilizzando ausili meccanici in quello che Nick definisce “un modo molto deliberato”.

“I costi di costruzione saranno enormi. Anche se avessimo i soldi, dove mettereste le fondamenta? L’intera penisola è un grande sito archeologico, quindi non c’è nessun posto dove mettere le fondamenta”.

Il problema che il team deve affrontare è l’effetto dell’esposizione agli elementi sulle strutture in pietra di Nizza.

“Ora non dovremmo mai sottovalutare cosa fossero i nostri antenati neolitici e di cosa fossero capaci”.

“Trovarlo ha cambiato la nostra percezione dell’area e ha anche migliorato la nostra comprensione del modo in cui le persone utilizzavano la terra in quel momento.

“È stato costruito in un periodo di 1.200 anni, equivalente all’intero periodo neolitico in Gran Bretagna.

Naturalmente, Ness non è l’unico sito neolitico nelle Orcadi.

“Abbiamo ancora molti altri splendidi siti archeologici e scavi annuali da vedere, quindi i visitatori avranno sempre l’opportunità di fare un viaggio indietro nel tempo mentre sono in vacanza alle Orcadi.”

“Siamo tutti tristi che i lavori di perforazione stiano per finire. È stato estremamente vantaggioso per il turismo locale e ha incoraggiato persone da tutto il mondo a visitare le nostre isole.

“Migliaia di persone, compresa la gente del posto, hanno potuto assistere in tempo reale alla scoperta della storia di Orcadia e il team di Nice ha fornito un’esperienza di prima classe nel corso degli anni”, afferma.

Mentre la squadra di Nice si prepara a finire gli scavi, Nick racconta di essere stato commosso dal pubblico che li ha ringraziati per il lavoro svolto.

È un periodo agrodolce per lui e per i suoi colleghi, ma gli archeologi pensano al tempo in modo diverso rispetto al resto di noi.

Il Ness di Brodgar esiste da migliaia di anni. Si spera che i lavori completati nei prossimi mesi contribuiscano a proteggerlo per migliaia di anni.

Sebbene Nick sia rattristato dal fatto che il loro lavoro sia nascosto, è certo che sia la cosa giusta da fare.

“Dovremmo lasciare queste cose agli archeologi del futuro, che avranno tecniche migliori di quelle che abbiamo oggi”, dice.

“L’interesse principale degli archeologi è proteggere il sito per le generazioni future. Questo è il mio più grande interesse.

“Speriamo che la nostra eredità sarà sempre una parte importante delle Orcadi.”