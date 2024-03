Bellezza naturale: come appare Beyoncé senza trucco all'età di 32 anni – Intrattenimento > Celebrità

La vacanza trascorsa su uno yacht nel Mediterraneo, con Jay Z e la loro figlia Blue Ivy, ha preso d'assalto il cantante. La star ha pubblicato online diverse foto scattate durante il suo soggiorno in Europa, sfoggiando il suo aspetto naturale senza trucco.

Le foto mostrano Beyonce come appare quando non usa alcun prodotto per il viso. Non sembra affatto male, anzi. Il cantante ha 32 anni e ha un viso impeccabile. I suoi problemi sono solitamente le cifre generose che ottiene dalla tendenza ad ingrassare rapidamente. Dopo il parto, la star ha seguito un programma di allenamento e una dieta intensivi ed è tornata sul palco più velocemente del previsto.

In una delle foto scattate a bordo dello yacht su cui stava navigando nel Mediterraneo, Beyoncé appare con i capelli sciolti, al vento, senza trucco e con un viso radioso.

In un'altra foto pubblicata sulla piattaforma fotografica Tumblr, appariva con indosso un vecchio costume da bagno verde a due pezzi.

Beyoncé e suo marito, il cantante Jay-Z, hanno viaggiato su uno yacht in Italia, dove hanno trascorso diversi giorni ammirando la costa di Sorrento e l'isola di Capri. La coppia era felice di avere la Grotta Azura, una famosa grotta che si apre sulle acque del mare dove i raggi del sole creano riflessi che colorano in modo sorprendente l'intera grotta, secondo il britannico Daily Mail.

Dopo qualche giorno di relax, Beyoncé è tornata al lavoro, continuando il suo fortunatissimo tour mondiale. Terminata la tappa europea, si è trasferita nel continente sudamericano: la cantante è arrivata in Brasile la settimana scorsa.

La star ha dichiarato di essere felice di avere al suo fianco la piccola Blue Ivy, perché la vacanza è stata quindi davvero indimenticabile.

“È stato davvero emozionante, perché era la prima volta che viaggiavo con mia figlia, ed è sempre stato il mio sogno riuscire a bilanciare la mia vita personale e quella professionale. Penso che questa sia una delle cose con cui le donne lottano la maggior parte, perché è molto difficile.Lo ha detto l'artista nella conferenza stampa che ha preceduto lo spettacolo allo stadio Estádio Plácido Aderaldo Castelão di Fortaleza.

“Sono orgoglioso del mio lavoro. Mi rende orgoglioso che la musica possa avere un impatto su così tante persone e unirci.”May ha motivato Beyoncé.

La star ha scherzato dicendo che si sente come se fosse ancora in vacanza perché ama il Brasile. “È uno dei miei posti preferiti in tutto il mondo. Non ho mai incontrato persone con tanta passione qui e sono entusiasta di essere qui. Non mi sento nemmeno di lavorare, mi sento come se fossi vacanza.”Ha dichiarato.

Beyoncé ha scaldato i suoi fan con le foto che ha scattato mentre era in vacanza. Lo scorso luglio, l'artista ha pubblicato, sui suoi account Instagram e Tumblr, una serie di istantanee della vacanza trascorsa in Florida.

La star appare in diverse foto con la figlia Blue Ivy di 19 mesi, così ben protetta dai suoi genitori che il suo viso può essere visto in un solo fotogramma.

Tra le foto pubblicate dalla cantante, alcune sono apparse in lei senza trucco, con indosso un costume da bagno e mentre si rilassava sulla spiaggia.

Foto: Hepta