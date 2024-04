Ho provato Delta, il miglior emulatore di giochi retrò per iPhone. Come impostare e cosa giocare

Non molto tempo fa abbiamo discusso di quali emulatori potrebbero apparire su iOS nel prossimo futuro. Le opzioni a quel tempo erano molte, la prima delle quali stava già emergendo.

Uno degli emulatori più importanti e migliori sull'App Store in questo momento è Delta. L'ho installato e configurato e sono pronto a condividere la mia esperienza nell'utilizzo e alcune delle sue sfumature.

Quali giochi supporta Delta?

Qual è l'essenza dell'applicazione? Questo è un emulatore semplice, semplice e funzionale che supporta le seguenti piattaforme:

✔️ Sistema di intrattenimento Nintendo (Conosciuto da noi come Dandy)

✔️Super Nintendo

✔️Nintendo 64

✔️Nintendo DS (È supportata la modalità a schermo singolo)

L'applicazione stessa ha un minimo di impostazioni e funziona quasi secondo il principio: installa ed esegui. La parola chiave qui è “in pratica“Quindi scopriamolo.

Come caricare giochi su delta

Per cominciare, è consigliabile raccogliere in anticipo una libreria di progetti di interesse. Lo sviluppatore, ovviamente, consiglia di utilizzare un dispositivo separato per convertire le cartucce acquistate in precedenza nel formato del file di gioco, ma tutti capiscono che ciò non è necessario. Esistono molte fonti, non è necessario personalizzare un formato speciale, Delta esegue facilmente il gioco da un archivio zip.

Dopo aver creato una cartella con i giochi nella memoria del telefono, è necessario trasferirli sull'interfaccia dell'emulatore. Per fare ciò, fai clic sul pulsante “Più” nell'emulatore, seleziona la sorgente “File” e aggiungi i giochi dalla cartella uno per uno.

La grafica e la risoluzione del gioco si adattano allo schermo dell'iPhone (A proposito, l'applicazione non è ottimizzata per l'iPad.). Sono supportate sia la modalità verticale che quella orizzontale. Esistono opzioni separate per visualizzare la console di gioco.

In totale, abbiamo bisogno di un gioco rilassante :

✔️ Crea una cartella separata nella memoria del tuo telefono in cui verranno archiviati i giochi

✔️ Aggiungi giochi alla libreria dell'emulatore. (Pulsante “Più”, quindi “File”)

✔️ Nelle impostazioni dell'emulatore, seleziona il tuo metodo di controllo preferito

✔️ Gioca e divertiti

Problemi imprevisti durante l'avvio dei giochi

Potrebbero sorgere difficoltà quando si avviano i giochi dalla piattaforma Nintendo DS. Ciò è dovuto al fatto che l'emulatore non contiene file BIOS per la console. questo non è Irrisolvibile problema, ma potrebbe essere necessario del tempo per risolverlo.

Per lanciare un avvertimento utilizzando DS è necessario :

✔️ Posiziona i file del BIOS in una cartella separata (Quelli indicati nello screenshot qui sopra). Cerca su Google o GitHub.

✔️ Esegui qualsiasi gioco con NDS e verrà visualizzato un errore.

✔️ Fare clic sul pulsante “Importa file” situato nell'errore.

✔️ Nella parte inferiore della finestra che si apre, clicca su ciascuna voce dell'elenco FILE BIOS DS e seleziona i file precedentemente scaricati.

✔️ Successivamente, l'icona del menu principale di NDS apparirà nella libreria dei giochi. Devi andare lì e abilitare l'uso del microfono e verificare se la data e l'ora sono corrette.

✔️ Dopo questi passaggi, i giochi funzioneranno correttamente.

Giocare ai giochi retrò su iPhone non è mai stato così divertente

Prima di tutto, gli sviluppatori hanno prestato grande attenzione alla visualizzazione. L'interfaccia dell'app è tanto semplice quanto bella nel gioco.

In modalità verticale, il controller su schermo replica l'impugnatura della console che attualmente emula e, nel caso del Nintendo DS, quasi l'intero aspetto della console portatile a doppio schermo. In modalità orizzontale, Delta sembra ancora un simulatore classico.

I giochi funzionano in modo stabile, senza ritardi o difetti nelle immagini. Naturalmente sono supportati il ​​salvataggio manuale dei progressi, i trucchi e la possibilità di accelerare il gioco. Anche visivamente è tutto fantastico.

La versione Delta può essere definita un primo passo sicuro nel campo degli emulatori su iOS. Se desideri un modo semplice ma bello per giocare ai vecchi giochi sul tuo iPhone, questa è l'opzione migliore in questo momento. Spero che tu abbia trovato utile il materiale, condividi le tue impressioni nei commenti. Aspettavo l'uscita di Provenance, un'altra fantastica applicazione per lanciare giochi da console.

