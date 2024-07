Google Maps ha una nuova fantastica funzionalità

Ora possiamo valutare le opinioni lasciate da altri utilizzando diversi emoji.

Se utilizzi regolarmente Google Maps, ci sono buone probabilità che il servizio non venga utilizzato solo per cercare percorsi e suggerimenti sui trasporti pubblici, o magari fungere da GPS, ma anche per “mappare” tutti i tipi di luoghi, soprattutto in termini di qualità, Da tempo è possibile per gli utenti lasciare commenti nell’applicazione.

Che si tratti di un ristorante, di un bar, di un parrucchiere, di un posto di lavoro o praticamente di qualsiasi cosa aggiunta a una mappa di Google, c’è un’opzione per registrare la nostra esperienza con stelle, commenti di testo, foto e video.

Chiunque può leggere queste recensioni per essere informato in anticipo, e fino ad ora era possibile accedere con l’icona del pollice se trovavamo utili o interessanti i commenti lasciati da altri.

La situazione è cambiata di recente, poiché le famose reazioni che Meta ha fornito su Facebook per anni sono già arrivate su Google Maps.

Non potremo quindi più lasciare un “Mi piace”, ma nell’applicazione mobile, tenendo premuta l’icona del cuore in fondo ad ogni valutazione, potremo scegliere tra il cuore rosso, le mani in posizione di preghiera, la fiamma, la sporgenza. Emoji con lingua e testa che esplodono.

Anche se questa possibilità non rivoluziona l’uso dell’applicazione, è comunque un’ottima funzione in quanto ora non solo puoi lasciare un mi piace ai singoli post, il che può essere considerato positivo, ma abbiamo anche a nostra disposizione una cassetta degli attrezzi più ampia per esprimere quanto abbiamo trovato utili le opinioni che gli altri le hanno lasciato.