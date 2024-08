Biden è a Chicago per passare il testimone ad Harris

– Biden è a Chicago per passare il testimone ad Harris Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha lasciato il posto a Kamala Harris per affrontare Donald Trump a novembre, dovrebbe parlare lunedì alla Convenzione democratica.

Piccole figure con le sembianze di Joe Biden e Kamala Harris. Agenzia France-Presse

Un momento toccante e necessariamente difficile: lunedì Joe Biden si pronuncia a sostegno di Kamala Harris, pronunciando un discorso durante la serata di apertura della convention di nomina democratica. Ai giornalisti ha assicurato: “Sono pronto” a passare il testimone, arrivando per un rapido test tecnico sul palco di Chicago.

Il grande blocco di massa del partito non è stato ancora infastidito dalle massicce manifestazioni filo-palestinesi. Secondo un giornalista dell’Agence France-Presse, alla marcia di mezzogiorno hanno partecipato alcune migliaia di persone, un numero lontano dalle cifre sperate da alcuni organizzatori.

Solo un mese fa, i democratici prevedevano un appoggio spassionato al presidente ottantenne, inondato dai sondaggi d’opinione. Ma ora, dopo il suo sorprendente ritiro il 21 luglio, sognano ancora una volta la vittoria del loro candidato 59enne contro Donald Trump.

L’affetto che il Partito Democratico dimostrerà a Joe Biden sarà proporzionale al sollievo derivante dal suo ritiro. “Mi dispiace che se ne sia andato, sarà un momento molto difficile”, ha detto all’AFP Ken Chestek, un delegato democratico dello stato montano del Wyoming. “Amo questo ragazzo, ma sono così felice che si sia arreso perché ci stava trascinando giù”, ha detto Harry Pascal, un attivista democratico.

Progetti “comunisti”.

Nel frattempo, Donald Trump ha discusso della sua piattaforma economica in Pennsylvania, uno stato chiave per le elezioni del 5 novembre. Promettendo una svolta protezionistica e un’ampia deregolamentazione, l’ex presidente repubblicano ha attaccato i piani “comunisti” di Kamala Harris, accusandola di “non sapere cosa stava facendo” e sostenendo senza alcuna prova che avrebbe organizzato un “colpo di stato” contro Joe. . Biden.

Lunedì sera quest’ultimo dovrà sostenere incondizionatamente la vicepresidente, per quanto pentita e forse amareggiata possa essere. Per il presidente, che sarà presentato sul palco dalla moglie Jill Biden e poi annunciato dalla figlia Ashley, questo discorso avrà una dimensione guardiana, alla fine di mezzo secolo di vita politica.

La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha confermato che “sarà un momento felice” per lui, sottolineando che “non ha più pazienza per parlare con il vicepresidente dei successi storici che ha ottenuto per il nostro Paese”.

Il presidente 81enne deve difendere la democrazia anche contro Donald Trump. Le emozioni saranno alle stelle se, come si dice, Kamala Harris si unirà a lui sul palco lunedì sera. Una volta terminato il suo discorso, Joe Biden dovrebbe recarsi in California per le vacanze.

Anche Clinton e Obama

Nessuna lacrima è stata però versata dai manifestanti filo-palestinesi, arrabbiati per la politica di sostegno a Israele dell’amministrazione Biden-Harris. Il loro primo incontro di lunedì è stato ben al di sotto dell’obiettivo di 50.000 partecipanti che a volte è stato lanciato. Intorno al raduno c’erano diversi cartelli “Drop Harris” stesi a terra, inutilizzati.

Alla conferenza interverranno anche gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama. Lunedì è previsto un intervento dell’ex segretario di Stato Hillary Clinton. La sfortunata candidata contro Donald Trump nel 2016, quando fu scelta come favorita, la sua presenza potrebbe ricordare ai democratici che devono esercitare una certa cautela.

Il miliardario, che questa settimana intende recarsi in diversi stati molto strategici, sta cercando una soluzione agli attacchi lanciati dal campo rivale. “Siamo persone molto normali”, ha detto lunedì il candidato 78enne, ad esempio, di se stesso e del suo vice J.D. Vance, che i democratici hanno definito un uomo “strano”.

Tuttavia, il vantaggio di Kamala Harris nei sondaggi rimane entro il margine di errore statistico. Donald Trump domina il Partito Repubblicano, nonostante la sua storica condanna in un procedimento penale e il suo processo in molti altri. Resta amato dalla sua base elettorale, soprattutto dopo l’attentato di cui è rimasto vittima a luglio. “Non ci vedo affatto come candidati”, ha avvertito domenica Kamala Harris.

Agenzia France-Presse

