Fallimento +2 in due materie; Ma come si ottengono voti alti nei NEET? Foglio dei voti virale!

Esame NEET Facebook

La studentessa che non ha superato l’esame di fisica e chimica della Classe XII e ha ottenuto un punteggio elevato nel NEET sta diventando virale sul sito web. Da un lato c’è la protesta contro i lavoratori. D’altra parte, sebbene l’esame NEET continui, si verificano continuamente varie pratiche scorrette durante l’esame NEET.

In questo modo, al termine dell’esame NEET recentemente pubblicato, lo studente ha ottenuto un punteggio di 705 su 720 e l’elenco dei voti è diventato virale sulla pagina di X sul sito di social network. Gli utenti di Internet criticano il fatto che lo studente non abbia ottenuto 705 punti, ma come mai lo studente che è stato bocciato in fisica e chimica all’esame del dodicesimo anno ha superato solo quello?

Nel foglio dei voti della studentessa diventato virale, ha ottenuto 21 su 100 nell’esame di fisica e 36 su 50 nell’esame pratico di fisica. Ha inoltre affermato di aver ottenuto 33 su 50 in metodologia chimica e 31 su 100 in chimica. È interessante notare che nell’esame NEET ha ottenuto il 99,861% in chimica e il 99,8903% in fisica.

In questo caso, un'agenzia di stampa inglese ha cercato di istituire un campo di prova nazionale per indagare sulla veridicità di un elenco di risultati che erano stati condivisi. Tuttavia non è ancora arrivata alcuna risposta. In precedenza, era stato presentato un caso alla Corte Suprema dopo che erano state sollevate diverse denunce durante l'esame NEET. 67 studenti sono risultati vincitori e 6 studenti hanno ottenuto il massimo dei voti. Ci sono state anche varie lamentele riguardo alla fuga di questionari.