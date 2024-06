Lavorare in un paese europeo: una truffa enorme

I funzionari dell’Unità investigativa speciale dell’Ufficio per l’occupazione straniera dello Sri Lanka hanno arrestato una persona che ha commesso una frode finanziaria affermando di ottenere un lavoro in Romania.

L’Ufficio ha ricevuto 53 denunce secondo le quali il proprietario della suddetta società, con sede a Cotacama, Matara, ha ricevuto denaro per creare posti di lavoro in Romania e non ha fornito tali posti di lavoro.

Nella denuncia si precisa che la somma sequestrata dall’imputato superava le 130mila sterline.

Informazioni dall’unità di intelligence

Funzionari del Dipartimento investigativo hanno affermato che l’agenzia di collocamento in questione inizialmente era risultata essere un’agenzia di collocamento registrata dell’Ufficio di Stato e il permesso di lavoro dell’agente è scaduto il 29 febbraio.

Inoltre, dalle indagini è emerso che la suddetta agenzia operava illegalmente senza rinnovare la licenza commerciale.

In questo caso, il titolare della suddetta agenzia di collocamento è stato convocato in ufficio per indagare sulla denuncia ed è stato arrestato con l’accusa di aver violato le condizioni di licenza previste dalla legge dell’ufficio.

Essere in tribunale

Dopo che il sospettato arrestato è stato presentato oggi davanti alla pretura di Matara, il giudice ha ordinato il suo rilascio dietro cauzione personale di Rs 5 lakh ciascuno e gli ha imposto il divieto di viaggio.

L’Ufficio per l’occupazione all’estero ha chiesto al pubblico in generale di visitare il sito web dell’ufficio www.slbfe.lk prima di rilasciare fondi o passaporti per lavorare all’estero.

È inoltre necessario verificare se le agenzie dispongono di una licenza di reclutamento valida per lavorare all’estero e se l’azienda è un’agenzia di reclutamento valida e autorizzata.