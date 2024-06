Calendario / Risultati / Go Blue! – Lega Calcio del Mediterraneo

Il programma UEFA Euro 2024 organizza cinquantuno partite in dieci città ospitanti tedesche, iniziato venerdì 14 giugno, con la partecipazione di ventiquattro squadre.

Campioni in carica, l’Italia rimette in gioco la Coppa Henri Delaunay? Il giudizio avrà luogo domenica prossima, 14 luglio, a Berlino.

Corso Euro Blues: 1960 in Francia (semifinali), 1964 in Spagna, 1968 in Italia, 1972 in Belgio, 1976 in Jugoslavia, 1980 in Italia (non si qualificò), 1984 In Francia (vincitore), 1988 in Germania (squalificato), 1992 in Svezia (primo turno), 1996 in Inghilterra (semifinale), 2000 In Belgio/Olanda (vincitore), 2004 in Portogallo (quarti di finale), 2008 in Svizzera/Austria (primo turno), 2012 in Ucraina/Polonia (quarti di finale), 2016 in Francia (finale), 2021 in Europa (finale girare) ). Dalle 16). Forza, blu!

Fase a gironi

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Germania – Scozia 5-1 / Ungheria – Svizzera 1-3

Mercoledì 19 giugno

18:00: Germania – Ungheria a Stoccarda (beIN SPORTS 1)

21:00: Scozia – Svizzera a Colonia (beIN SPORTS 1)

Domenica 23 giugno

21:00: Svizzera – Germania a Francoforte (M6 e beIN SPORTS 1)

21:00: Scozia – Ungheria a Stoccarda (beIN SPORTS 2)

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Spagna – Croazia 3-0 / Italia – Albania 2-1

Mercoledì 19 giugno

Ore 15: Croazia – Albania ad Amburgo (beIN SPORTS 1).

Giovedì 20 giugno

21:00: Spagna – Italia a Gelsenkirchen (M6 e beIN SPORTS 1)

Lunedì 24 giugno

21:00: Albania – Spagna a Dusseldorf (beIN SPORTS 2)

Ore 21: Croazia – Italia a Lipsia (TF1 e beIN SPORTS 1).

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Slovenia – Danimarca 1-1 / Serbia – Inghilterra 0-1

Giovedì 20 giugno

Ore 15: Slovenia – Serbia a Monaco (beIN SPORTS 1).

18:00: Danimarca – Inghilterra a Francoforte (beIN SPORTS 1)

Martedì 25 giugno

Ore 21: Inghilterra – Slovenia a Colonia (M6 e beIN SPORTS 1).

Ore 21: Danimarca – Serbia a Monaco (beIN SPORTS 2)

Gruppo D: Olanda, FranciaPolonia, Austria Polonia – Olanda 1-2 Lunedì 17 giugno Ore 21: Austria – Francia a Dusseldorf (TF1 e beIN SPORTS 1) Venerdì 21 giugno 18:00: Polonia – Austria a Berlino (beIN SPORTS 1) Ore 21: Olanda – Francia a Lipsia (M6 e beIN SPORTS 1). Martedì 25 giugno 18:00: Francia – Polonia a Dortmund (TF1 e beIN SPORTS 1). 18:00: Olanda – Austria a Berlino (beIN SPORTS 2)

Gruppo E: Ucraina, Slovacchia, Belgio, Romania

Lunedì 17 giugno

15:00: Romania – Ucraina a Monaco (beIN SPORTS 1)

18:00: Belgio – Slovacchia a Francoforte (beIN SPORTS 1)

Venerdì 21 giugno

Ore 15: Slovacchia – Ucraina a Dusseldorf (beIN SPORTS 1).

Sabato 22 giugno

Ore 21: Belgio – Romania a Colonia (M6 e beIN SPORTS 1).

Mercoledì 26 giugno

18:00: Slovacchia – Romania a Francoforte (beIN SPORTS 2)

Ore 18: Ucraina – Belgio a Stoccarda (beIN SPORTS 1).

Gruppo F: Portogallo, Repubblica Ceca, Georgia, Turchia

Martedì 18 giugno

18:00: Turchia – Georgia a Dortmund (beIN SPORTS 1)

21:00: Portogallo – Repubblica Ceca a Lipsia (TF1 e beIN SPORTS 1).

Sabato 22 giugno

Ore 15: Georgia – Repubblica Ceca ad Amburgo (beIN SPORTS 1).

18:00: Turchia – Portogallo a Dortmund (beIN SPORTS 1).

Mercoledì 26 giugno

Ore 21: Georgia – Portogallo a Gelsenkirchen (M6 e beIN SPORTS 1).

21:00: Repubblica Ceca – Türkiye ad Amburgo (beIN SPORTS 2)

Fase di eliminazione diretta

Ottavi di finale

Sabato 29 giugno

18:00: Gruppo 2A – Gruppo 2B Berlino (38° vincitore)

21:00: Gruppo 1 A – Gruppo 2 C a Dortmund (37° vincitore)

Domenica 30 giugno

18:00: Gruppo 1 C – Gruppo 3 D, E o F a Gelsenkirchen (40° vincitore)

21:00: Gruppo 1 B – Gruppo 3 A, D, E o F a Colonia (39° vincitore)

Lunedì 1 luglio

18:00: Gruppo 2 D – Gruppo 2 E a Düsseldorf (42° vincitore)

21:00: Gruppo 1 F – Gruppo 3 A, B o C a Francoforte (41° vincitore)

Martedì 2 luglio

18:00: Gruppo 1 E – Gruppo 3 A, B, C o D a Monaco (43° vincitore)

21:00: 1° nel Gruppo D – 2° nel Gruppo F a Lipsia (44° vincitore)

Quarti di finale

Venerdì 5 luglio

18:00: Winner 39 – Winner 37 Stoccarda (Winner 45)

21:00: Winner 41 – Winner 42 ad Amburgo (Winner 46)

Sabato 6 luglio

18:00: Winner 40 – Winner 38 a Düsseldorf (Winner 48)

21:00: Winner 43 – Winner 44 a Berlino (Winner 47)

semi finale

Martedì 9 luglio

21:00: Winner 45 – Winner 46 a Monaco (Winner 49)

Mercoledì 10 luglio

21:00: Winner 47 – Winner 48 a Dortmund (Winner 50)

Conclusione

Domenica 14 luglio

21:00: Winner 49 – Winner 50 a Berlino