La Voyager 1 della NASA, la sonda più lontana dalla Terra, è tornata a fare scienza

La Voyager 1, lanciata dalla NASA il 5 settembre 1977, è attualmente la navicella spaziale più lontana dalla Terra. Si trova nello spazio interstellare, fuori dall’eliosfera, la bolla di particelle cariche e campi magnetici che emanano dal sole, e in termini di distanza, questa sonda si trova a più di 24 miliardi di chilometri da casa. Dopo seri problemi, la NASA afferma che la vecchia navicella spaziale sta tornando a fare scienza.

I quattro strumenti della Voyager 1 sono tornati in funzione dopo un problema al computer avvenuto a novembre, ha riferito il JPL questa settimana. Il team ha ricevuto per la prima volta informazioni importanti dalla Voyager 1 in aprile e recentemente le ha ordinato di ricominciare a studiare il suo ambiente.

La Voyager 1 è stata lanciata nel 1977 e sta navigando nello spazio interstellare, cioè lo spazio tra i sistemi stellari. Prima di raggiungere questa regione, la sonda ha scoperto un sottile anello attorno a Giove e diverse lune di Saturno. I suoi strumenti sono progettati per raccogliere informazioni sulle onde del plasma, sui campi magnetici e sulle particelle.

Il suo gemello, Voyager 2 - anche lui nello spazio interstellare - Dista da noi più di 19,31 miliardi di chilometri.

La tecnologia degli anni '60 e '70 è ancora in circolazione

La Voyager 1 è dotata di un rilevatore di raggi cosmici, un magnetometro, un rilevatore di onde al plasma e un rilevatore di particelle a bassa energia, tutti ancora in funzione. Oltre a questa attrezzatura, contiene uno spettrometro ultravioletto e un rilevatore di vento solare, che ora sono fuori servizio.

È inoltre dotato di un disco di rame dorato (e del relativo ago), contenente un'esposizione di altre civiltà, con 115 immagini (tra cui Immagini del Cristo Redentore in Brasile, della Grande Muraglia Cinese, dei pescatori portoghesitra gli altri), 35 suoni naturali (vento, uccelli, acqua, ecc.) e saluti in 55 lingue, compreso il portoghese, emessi dal Portogallo e dal Brasile.

Sono inclusi anche brani di musica etnica e opere di Beethoven, Mozart e "Johnny B. Goode" di Chuck Berry. Attualmente, Voyager 1 è l'oggetto creato dall'uomo più lontano dalla Terra, viaggiando lontano dal pianeta e dal Sole a una velocità relativamente maggiore rispetto a qualsiasi altra sonda.

Fino a qualche mese fa, Solo due dei quattro strumenti scientifici funzionano normalmente. Ma, Questa realtà è già cambiata: l’agenzia ha riferito questa settimana che tutte le apparecchiature utilizzate per studiare le onde del plasma, i campi magnetici e le particelle hanno restituito dati scientifici utilizzabili.

Tuttavia, la NASA continua a monitorare l’hardware e il software.

Gli ingegneri risincronizzeranno il software di cronometraggio nei tre computer di bordo della navicella in modo che possano eseguire i comandi al momento giusto. Il team si occuperà anche della manutenzione del registratore digitale, che registra alcuni dati provenienti dallo strumento a onde di plasma che viene inviato sulla Terra due volte l'anno.

