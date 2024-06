Cannes 2015: Mădălina Ghenea, grande apparizione in ie – Galleria fotografica – Intrattenimento > Notizie – Pagina 2

Maddalena Genia, 26 anni, e Michael Caine, 82 anni, fanno parte del cast del film “La giovinezza”, insieme ad altri attori famosi, come Rachel Weisz, Harvey Keitel, Jane Fonda e Paul Dano.

“La Gioveneza” è il secondo film in cui il regista italiano Paolo Sorrentino lavora con attori inglesi, dopo “Rocker Hit: An Eye for Eye/This Must Be the Place” con Sean Penn.

Secondo le informazioni pubblicate su imdb.com, il film uscirà il 21 maggio in Italia.

Le riprese si sono svolte in Italia, Svizzera e Gran Bretagna.

Paolo Sorrentino è noto soprattutto per il film “La Grande Bellezza”, che lo scorso anno ha vinto l’Oscar come miglior film straniero. Il film di Sorrentino è stato presentato in anteprima mondiale a Cannes nel 2013 e ha vinto 20 premi, tra cui quattro European Film Academy Awards – Miglior regista, Miglior attore, Miglior film e Miglior montatore – e un Golden Globe per il miglior film in lingua straniera.

Maddalena Genia è nata nel 1987 a Slatina.

Ha iniziato la sua carriera da modella quando aveva 15 anni. Nel 2010 ha partecipato al concorso “Ballando con le stele” trasmesso da Rai Uno. Mădălina Ghenea ha debuttato come attrice nel 2011 nella commedia italiana “I Soliti Idioti” diretta da Enrico Lando. Ha anche recitato nel film di Richard Shepard Dom Hemingway, in cui è apparsa accanto a Jude Law. Maddalena Genia ha invece ricevuto il Sorriso diverso Roma 2012, per il ruolo interpretato nel film “Razzabastarda” di Alessandro Gassman, premio assegnato da un’associazione culturale nell’ambito dell’edizione 2012 del Festival Internazionale del Film di Roma. .

Mădălina Ghenea è stata nominata una delle donne più desiderabili del 2012 in una lista compilata da AskMen.com e, nel corso del tempo, avrebbe avuto relazioni con attori famosi, come Leonardo DiCaprio, Gerard Butler e Michael Fassbender, secondo le informazioni pubblicate. Sulla stampa internazionale.

La 68esima edizione del Festival di Cannes è iniziata il 13 maggio e si concluderà domenica.

La giuria ufficiale del concorso è presieduta dai registi americani Joel e Ethan Coen.

Foto: Hepta