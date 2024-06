Apple ha declassato il nuovo iPad Air M2, affermando ora che è dotato di una GPU a 9 core anziché a 10 core.

Apple ha apportato un silenzioso aggiornamento alle specifiche tecniche di iPad Air M2, lanciato per la prima volta il mese scorso. Sebbene il chip M2 dell’iPad Air fosse originariamente pubblicizzato come dotato di una GPU a 10 core, l’azienda ora afferma che ha una GPU a 9 core.

Apple non ha spiegato affatto questo cambiamento. Invece, semplicemente La pagina delle specifiche tecniche è stata aggiornata Per il nuovo iPad Air M2 riflettere il core GPU mancante. Dai dati di archivio sembra che la modifica sia stata apportata negli ultimi 10 giorni.

IL Comunicato stampa originale Per quanto riguarda il lancio dell’iPad Air M2, si dice ancora che sia dotato di una GPU a 10 core, ed è anche questo il caso Questo non è stato ancora aggiornato Pagina di supporto. Inoltre, Apple non ha aggiornato le pagine delle specifiche tecniche nei paesi al di fuori degli Stati Uniti.

Questi sono strani cambiamenti per una serie di ragioni. Ciò sembra implicare che i cavi siano stati incrociati all’interno di Apple e ha portato alcune persone a credere che il nuovo iPad Air M2 sia dotato di una GPU a 10 core quando in realtà utilizza una GPU a 9 core. È anche strano che il cambiamento non si sia ancora riflesso ovunque sul sito web di Apple.

In particolare, questa è anche la prima volta che Apple vende il chip M2 su un dispositivo con GPU a 9 core. Ad esempio, il MacBook Air M2 è disponibile nelle varianti GPU a 8 e 10 core. Ciò suggerisce che il chip M2 utilizzato all’interno dell’iPad Air è una versione ridotta della versione a 10 core.

Realisticamente, la maggior parte degli utenti di iPad Air M2 non noterà la differenza tra una GPU a 9 core e una GPU a 10 core. Tuttavia, sarebbe bello ricevere una spiegazione da Apple su cosa è successo esattamente qui.

Grazie Michael Burkhart!

