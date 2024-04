Cascate dal cielo. La provincia più popolosa della Cina si sta preparando ad una catastrofe lunga un secolo

Una donna ha scritto su Weibo che lei e la sua famiglia stavano cercando di spostare i mobili al piano di sopra. “Una pioggia torrenziale ha allagato metà del pavimento della nostra casa. Siamo completamente impotenti”, ha scritto un altro utente del social network: “Ieri, mentre tornavo a casa per un'ora e mezza in autostrada, il tempo era bello. versando così forte che non riuscivo a vedere un passo “Sembrava che stessi guidando attraverso una cascata.”