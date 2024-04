Il telescopio spaziale Hubble festeggia 34 anni da quando ha catturato una splendida immagine della Nebulosa Messier

Mercoledì (24/04/2024) segna 34 anni dal lancio della NASA e del leggendario telescopio spaziale Hubble dell'Agenzia spaziale europea.

Dal suo lancio nel 1990, Hubble ha effettuato 1,6 milioni di osservazioni di oltre 53.000 oggetti astronomici per conto della NASA. Finora sono stati pubblicati 44.000 articoli scientifici basati sulle sue osservazioni e solo nel 2023 sono stati pubblicati 1.056 articoli.

Durante il suo viaggio, Hubble ha cambiato la nostra visione dell'universo. Ha affinato la nostra conoscenza dell’età dell’universo e del suo tasso di espansione. Le sue immagini profonde hanno permesso di vedere miliardi di anni luce di distanza, rivelando antiche galassie paragonabili alla nostra.

Per celebrare il suo 34° anniversario, l'Agenzia spaziale europea e la NASA hanno rilasciato un'istantanea della nebulosa Messier 76 (M76), situata a 3.400 anni luce di distanza nella costellazione del Perseo e uno degli obiettivi preferiti degli astrofili. Classificata come nebulosa planetaria, M76 è un guscio in espansione di gas incandescente emanato da una stella gigante rossa morente. La stella alla fine collassa in una nana bianca estremamente densa e calda.

L'M76 è costituito da un anello, visibile sul bordo come una struttura ad asta centrale, e da due lobi su ciascuna apertura dell'anello. Prima di spegnersi, la stella ha espulso un anello di gas e polvere. L'anello è stato probabilmente scolpito dagli effetti di una stella che in precedenza aveva una stella di accompagnamento. Questo materiale separato ha creato uno spesso disco di polvere e gas lungo il piano dell'orbita della stella compagna. L'ipotetica stella compagna non è visibile nell'immagine di Hubble, quindi potrebbe essere stata inghiottita dalla stella centrale. Il verbale sarà la prova di questo fatto.

La stella principale collassa per formare una nana bianca, che può essere vista come un rigonfiamento al centro della nebulosa. Dopo essere stati tagliati dal disco, due lobi di gas caldo fuoriescono dalla parte superiore e inferiore della “cintura” lungo l'asse di rotazione della stella, che è perpendicolare al disco. L'intensa radiazione ultravioletta della stella estremamente calda fa brillare i gas: il colore rosso deriva dall'azoto e il blu dall'ossigeno.