Simon Marciniak è stato nominato arbitro della partita odierna degli ottavi di finale della Coppa delle Nazioni Europee 2024 tra Italia e Svizzera.

Il 43enne è considerato uno dei migliori arbitri al mondo e ha già diretto diverse partite importanti in passato, inclusa la finale di Champions League del 2023 tra… Inter E il Manchester City.

Marciniak solleva polemiche fuori dal campo

Era sotto i riflettori prima di quella partita a causa dei suoi problemi fuori campo.

In effetti, Marciniak è stato indicato come relatore principale in una manifestazione di estrema destra in Polonia insieme al politico Slawomir Mintzen, noto per le sue opinioni omofobe e antisemite.

“Non ho mai sostenuto né dato legittimità a nessun partito politico, organizzazione o singolo politico”, disse all’epoca Marciniak.

“Mi assolvo fermamente e chiaramente da qualsiasi tipo di opinione, dichiarazione o azione estremista, razzista o antisemita”.

Il brutto bilancio dell’Italia con l’arbitro Marciniak

L’Italia non ha vinto nessuna delle due partite precedenti vinte da Marciniak, perdendo 3-1 contro il Belgio in un’amichevole internazionale nel 2015 e pareggiando 0-0 con l’Inghilterra nella fase a gironi della European Nations League nel 2022.

L’arbitro polacco ha diretto il derby italiano di Europa League tra Roma E Milano Lo scorso aprile allo Stadio Olimpico.

Il difensore yalurusso Zeke Celik ha espulso direttamente nel primo tempo e poi Ha deciso di non concedere un calcio di rigore al Milan dopo aver visionato la tecnologia video in campo.