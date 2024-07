Con Sapori d’Italia lo street food italiano arriva a Valenciennes

Non sarà né più né meno che il primo brand italiano di street food Dimenticanza. E lo potremo trovare in Rue Famars, a partire dalla prima settimana di questo aprile… E tra pochi giorni, Philippo Cucchiara – titolare del frequentatissimo ristorante Il Gusto Trattoria aperto da cinque anni ad Aulnoy -les-Valenciennes – inaugurerà infatti Sapori d’Italia, progetto al quale lavora da quasi due anni.

Specialità da scoprire a Valenciennes

“In questa nuova istituzione il concetto sarà diverso. Ad Aulnoi, con Il Gusto Trattoria, proponiamo cibo puro. Qui, a Sapori d’Italia, l’obiettivo sarà quello di far conoscere lo street food italiano alla gente di Valenciennes. Questo continua dalla colazione fino alla cena“, ha spiegato Philippe Cucchiara.

“Il siciliano, 37 anni, che vive a Valenciennes”.Sempre“, vuole aiutarci a scoprire queste piccole ricette che sono comuni in Italia, e che non necessariamente conosciamo. Qui parleremo in particolare delle brioche Col Tuppo a colazione, o anche – a pranzo o a sera – delle tigel (piccolo pane tondo italiano) e focaccia decorata Con stracciatella, mozzarella, prosciutto di Parma, basilico, salsa al tartufo o anche pistacchi siciliani.

La struttura avrà una capienza di circa sessanta posti a sedere all’interno e una quarantina in balconata.

Sì sì, tutto questo è molto auspicabile… soprattutto perché “Importiamo tutti i nostri prodotti dalla Sicilia“Lo conferma Filippo Cucchiara,”Tutto verrà cucinato a casa davanti ai clienti“Colazione, opzioni sandwich, pasta, dessert (tiramisù, panna cotta, cannolo, semifreddo), latte macchiato.”Per rilassarsi nel pomeriggio“…”Tutto verrà cucinato e preparato in questo spazio cucina che abbiamo voluto fosse aperto al cliente.A Sapori d’Italia si mangerà da asporto, ma si potrà mangiare anche sul posto perché la struttura avrà una capienza di circa sessanta posti all’interno e una quarantina in terrazza.

“Qualità e persone”

Nell’ex negozio Quicksilver di Famars Street, Philippo Cucchiara ha allestito il suo nuovo locale. “Posto perfetto“, Egli ha detto. “Questa casa ha un vero carattere e siamo riusciti a renderla un luogo accogliente e pieno di fascino (…) Senza offesa per i scontrosi, c’è sempre molta gente che passa di qui. Quando sono arrivato qui, ho subito visto il potenziale. Non molto tempo fa sono andato al nuovo bar per gatti in Famars Street e lì mi hanno detto che erano ancora blindati. Davvero, non potevamo trovare di meglio“.

Nel suo lavoro Filippo Cocchiara lo mette al di sopra di ogni altra cosa.Sulla qualità e sulle persone“. Questo è ciò che ha permesso al suo ristorante Il Gusto Trattoria di guadagnarsi una reputazione molto forte nella regione di Valenciennes: con piatti molto buoni, serviti in grandi quantità. Sembra deciso ad applicare questa ricetta a Sapori d’Italia, che darà lavoro a otto persone (staff e tirocinanti insieme) Se dovesse avere successo, si può prevedere lo stesso illustre destino di Il Gusto Trattoria.Non vediamo davvero l’ora“Filippo Cocchiara ha sorriso.