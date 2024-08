Chiedi a Tingu: perché Venere è più calda di Mercurio? | Perché Venere è più calda di Mercurio?

Sebbene Mercurio sia il pianeta più vicino al Sole, è molto piccolo. Non ha la gravità necessaria per trasportare nell’atmosfera i gas in esso contenuti. Quindi il calore va nello spazio. Quindi Venere è più calda di Mercurio.

Perché le immagini nello specchio sembrano capovolte, Tengu?

-B. Austin Cyril, quinta elementare, SVM. Scuola, Palladam, Tiruppur.

L’immagine nello specchio non è capovolta. Sembra che giri solo a destra e a sinistra. Quando ci guardiamo allo specchio, la nostra immagine (luce) cade sullo specchio e ritorna (riflessione). Il nostro cervello lo vede come un’immagine diversa. Ciò significa che se qualcuno è in piedi di fronte a te, la tua mano sinistra sarà proprio accanto alla sua mano destra. La sua mano destra è accanto alla mano sinistra. Allo stesso modo, il nostro cervello pensa alla nostra immagine allo specchio come a una persona diversa. Se muovi la mano sinistra, la mano destra sembrerà muoversi nello specchio. Se teniamo un libro nella mano destra, ci sembrerà che la mano sinistra tenga il libro allo specchio. Ciò è dovuto alla natura riflettente del vetro. Quello che vediamo da sinistra a destra e da destra a sinistra è Austin Cyrille.