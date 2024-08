Il quartiere stampato in 3D più grande del mondo è quasi pronto

Nel Texas, negli Stati Uniti, Il quartiere stampato in 3D più grande del mondo è ora in costruzione. Questa colonia ha un totale di 100 case È quasi pronto, come riportato qualche giorno fa da ICON, l’azienda dietro questo progetto.

Case Le case stampate in 3D non sono più una novità, ma tutti i residenti che hanno case in vendita, lo sono. Situato a Wolf Ranch, una comunità di Georgetown, questo quartiere è unico Un quarto delle case disponibili sono già state vendute..

secondo Reuters, Per costruire questa infrastruttura è stata utilizzata una stampante Vulcan, che stampava gli oggetti strato dopo strato.con polvere di cemento, che viene miscelata con acqua, sabbia e altri ingredienti.

Questa macchina È largo 13,7 metri e pesa circa 5 tonnellate. “Prima c’erano cinque squadre diverse che entravano per costruire un sistema di pareti, ora abbiamo una squadra e un robot”, ha detto al punto vendita Conner Jenkins, senior project manager di ICON.

Case Hanno iniziato la costruzione nel 2022 e hanno impiegato meno tempo e costi rispetto alla costruzione tradizionale. Allo stesso modo, l’azienda sottolinea che la costruzione 3D genera meno rifiuti e richiede meno dipendenti.

Case del quartiere 3D più grande del mondo

Le case sono composte da un piano e contengono da 3 a 4 stanze, con design diversi Per la stampa sono necessarie circa 3 settimane.

Come ha spiegato Jenkins, Le sue pareti sono resistenti all’acqua, alle muffe, alle termiti e alle condizioni meteorologiche estreme come le ondate di caldoPer esempio.

Lawrence Noorzad e Angela Hontas, una giovane coppia che ha già acquistato una casa al Wolf Ranch, ha commentato: La casa “sembra una fortezza”.

Per quanto riguarda l’interno della casa, hanno commentato questo I muri in realtà respingono il calore e lo mantengono fresco, anche se comportano anche problemicome la connessione a Internet.

“Sono muri molto robusti e spessi, e questo è ciò che apporta molto valore a noi proprietari e mantiene il sistema molto ben isolato durante l’estate del Texas, ma Il segnale non viaggia bene attraverso queste muraNourzad si è lamentato.

L’azienda suggerisce per risolvere questo problema di utilizzare router Internet mesh, ovvero dispositivi che trasmettono il segnale da più punti dislocati in tutta la casa.

Compra una di queste case Si va da 450.000 a 600.000 dollari, ovvero tra 400 e più di 650 milioni di pesos cileni..

Progetti come ICON mostrano un potenziale panorama di come potrebbe essere l’edilizia in futuro e sono ben accolti dalle organizzazioni che sfruttano al massimo la tecnologia.

In realtà, La NASA ha assunto la società per il programma di esplorazione ArtemisCiò include il ritorno degli esseri umani sulla Luna nei prossimi anni. ICON costruirà piattaforme di atterraggio, rifugi lunari e altre strutture che non sono ancora state viste.