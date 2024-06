Cogli l’opportunità…un ulteriore periodo per ridurre e contestare le violazioni del codice della strada 1445

Il Dipartimento generale del traffico ha annunciato buone notizie per i cittadini del Regno dell’Arabia Saudita, annunciando che ai cittadini verrà concesso un periodo aggiuntivo per ridurre le violazioni del codice stradale. Lo scopo di questo servizio è ridurre l’onere finanziario per i cittadini alla luce della crisi economica che il Paese sta attraversando di recente e per motivare i cittadini e i residenti, l’Arabia Saudita rispetta il codice della strada e migliora la sicurezza stradale.

Ulteriore periodo per ridurre le violazioni del codice della strada 1445

La richiesta di un ulteriore periodo di grazia per ridurre le violazioni del codice stradale viene presentata elettronicamente, attraverso la piattaforma elettronica Absher del Ministero degli Interni del Regno dell’Arabia Saudita, implementando una serie di passaggi facili e semplici, che sono i seguenti:

Visita Piattaforma elettronica Absher. Seleziona l’opzione Individui Absher. Fare clic sul menu I miei servizi, quindi sul menu Traffico. Seleziona il servizio per prorogare il termine per il pagamento delle violazioni del codice della strada. Fare clic sulla parola avvia servizio. Sullo schermo viene visualizzato un elenco di tutte le violazioni del codice stradale. Seleziona le violazioni per le quali desideri prorogare il termine di pagamento. Esaminare i dettagli delle violazioni specifiche. Fare clic sull’opzione per prorogare la scadenza del pagamento. Cliccare su “Conferma” per confermare l’invio della richiesta.

Condizioni per ottenere un ulteriore periodo di grazia per ridurre le violazioni del codice della strada

Il Dipartimento del Traffico ha stabilito una serie di condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere un periodo aggiuntivo per ridurre le violazioni del codice stradale. Queste condizioni sono le seguenti: