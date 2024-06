Spagna – Italia 1-0: La Furia Roja nega l’esplosione di Donnarumma

Giovedì la Spagna ha quasi coronato una prestazione dominante contro l’Italia a Euro 2024, segnando l’unico autogol italiano nella vittoria per 1-0 a Gelsenkirchen.

[ MORE: EURO 2024 schedule | EURO 2024 squads ]

La Spagna batte la Croazia 3-0 A Berlino per iniziare a suonare il secondo gruppo pur detenendo il titolo L’Italia supera la capitolazione anticipata battendo l’Albania 2-1 A Dortmund però non c’erano dubbi su chi fosse la squadra migliore al secondo turno.

Gianluigi Donnarumma ha bloccato otto palloni e la forte difesa spagnola ha richiesto un solo tiro della stella dell’Athletic Bilbao Unai Simon.

Valutazioni giocatori Spagna vs Italia (da fotmob.com)

Valutazioni giocatori Spagna vs Italia (da fotmob.com)

Cosa poi?

Lunedì la Spagna incontrerà l’Albania e l’Italia incontrerà la Croazia. Albania e Croazia hanno tre punti ciascuna, mentre la Spagna ha sei punti e l’Italia tre punti.

Come guardare la partita di Spagna e Italia, link della trasmissione e ora di inizio

Di partenza: 15:00 ET, giovedì (20 giugno)

stadio: Gelsenkirchen

Come guardare in TV negli Stati Uniti: Fox Sport

Aggiornamenti live Spagna vs Italia – Di Nick Mendola

Risultato finale della partita tra Spagna e Italia: 1-0

Marcatori: Calafiore (54′)

DonRoma è stato fantastico

Otto parate e sette recuperi.

Quale sarebbe questo risultato senza la stella del Paris Saint-Germain?

La migliore occasione per l’Italia

È il Azzurri Cross potente sul sei adesso mentre gli uomini di Spalletti cercano il pareggio.

Questo ricevitore è però assente, con abbondanza di zip per i corridori.

Autogol – Spagna – Italia 1-0 (54° minuto)

Un potente cross di Nico Williams è stato risposto da Alvaro Morata e poi da Donnarumma prima di mettere in rete l’Italia con la gamba di Ricardo Calafiore.

Un gol sicuramente sfortunato, ma il vantaggio della Spagna è comunque meritato.

Fine del primo tempo: Spagna – Italia 0-0

Quattro parate di Gigi Donnarumma in un primo tempo movimentato per la tifoseria azzurra.

L’Italia è entrata a malapena nel terzo finale spagnolo, con solo una manciata di tocchi dentro l’area e un solo tiro tentato.

Nel frattempo, la Spagna ha convertito il 61% del proprio possesso palla in nove tentativi di tiro e 0,85xG.

Il Ct dell’Italia Luciano Spalletti ha alcune cose da capire nel secondo tempo!

Rhodri giallo

La Spagna non potrà schierare la stella del Manchester City contro Rodri nell’ultima partita del girone contro l’Albania dopo aver ricevuto un cartellino giallo.

La Furia Roja sembra il loro soprannome

Gianluigi Donnarumma è stato impegnato fin dall’inizio, quando Fabian Ruiz ha sparato sull’Italia e la Spagna ha segnato i primi cinque tentativi di tiro della partita.

Tutto gas, senza freni

L’occasione non è troppo grande per nessuna delle due parti, dato che mancano 1.000 miglia all’ora – o chilometri all’ora – dalla campana di apertura.

La Spagna dovrebbe passare in vantaggio con Neco Williams, ma per ora l’Italia è stata lasciata fuori dai guai.

La formazione della Spagna

Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodrigo, Fabian, Yamal, Morata, Nico Williams.

Collezione Italia

Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiore, Demarco, Jorginho, Barella, Chiesa, Fratesi, Pellegrini, Scamucca.

Notizie sulla nazionale spagnola, focus

Fabian Ruiz ha segnato un gol e un assist nella vittoria della Spagna sulla Croazia, mentre anche il giovane Lamine Yamal ha impressionato in attacco. Se gli spagnoli vogliono controllare la partita, serviranno grandi giornate da parte di Ruiz, Pedri e Rodri a centrocampo.

Notizie sulla Nazionale Italiana, focus

L’Italia cercherà di diffondere la felicità in lungo e in largo, con i registi Federico Chiesa – che si suppone sia in buona salute – e Lorenzo Pellegrini che cercheranno di sfruttare gli inizi promettenti del loro torneo.

Pronostico della partita tra Spagna e Italia

Rabbia rossa E Blues Dovrebbe essere una battaglia a centrocampo che durerà a lungo, ma la rifinitura potrebbe lasciare a desiderare quando gli attaccanti avranno delle opportunità. Anche se un thriller da gol al minuto sarebbe fantastico, ci aspetteremmo esattamente il contrario. Spagna – Italia 1-1.