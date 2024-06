L’intelligenza artificiale trasforma la foto divertente di una ragazza in difficoltà in un video – TSN, news 1+1 – Curiosità

L’intelligenza artificiale ha trasformato il meme virale di una ragazza catastrofica in un video.

La foto originale, scattata da Dave Roth nel 2005, mostra sua figlia Zoe mentre guarda una casa bruciare dove si diceva si stessero addestrando i vigili del fuoco locali.

Quando Dave ha visto sua figlia tornare e sorridere alla telecamera, le ha scattato una foto. Nel 2007 ha partecipato ad un concorso fotografico e ha vinto.

Zoe, la ragazza del disastro / Fotografia: Dave Roth

Tuttavia, la maggior parte degli utenti di Internet ha familiarità con questa immagine poiché è stata utilizzata innumerevoli volte nel corso degli anni come modello di meme per cose diverse. I meme hanno solitamente una forma semplice: i loro volti sono sovrapposti a vari disastri, come l’estinzione dei dinosauri, le esplosioni nucleari o l’affondamento del Titanic.

Disaster Girl è diventata così popolare che Zoe ha potuto beneficiare finanziariamente della mania virale, vedendo l’immagine trasformata in un NFT nel 2021.

Ora, un utente dei social media ha condiviso la sua opinione su Disaster Girl. Nella versione AI, l’immagine ha preso vita propria: sono comparsi due vigili del fuoco che camminavano verso la telecamera.

Non tutti però hanno apprezzato questo video. Gli utenti hanno espresso il loro disappunto, descrivendolo come uno dei “più grandi fallimenti dell’IA del nostro tempo”. Le lamentele erano incentrate sul modo in cui il video spostava l’attenzione dalla reazione di Zoe a una coppia di vigili del fuoco casuali e sul fatto che si trattasse di un “errore editoriale”: “Questi vigili del fuoco sono una scena di sfondo e ora sono al centro dell’attenzione”.

