Come far durare la batteria del tuo telefono Android più di un giorno

È importante anche quello Mantieni la luminosità a un livello più basso Più del solito, anche se puoi sempre scegliere la modalità automatica in modo che il telefono sappia a quali condizioni adattarsi. Sebbene ci sia un’altra alternativa Evita che lo schermo sia sempre attivo Perché l’unica cosa che farai sarà consumare costantemente energia, o Ridurre la frequenza di aggiornamento Al minimo.

Oltre al suo aspetto estetico, una delle caratteristiche più sorprendenti recentemente arrivate sui dispositivi Android è Modalità scura . In questo modo, se attivi questa opzione, la batteria aumenterà notevolmente, poiché la luminosità dello schermo diminuirà e il telefono non farà alcuno sforzo per visualizzare più colori e pixel al secondo.

Ora che tutto è aggiornato, con hardware sempre più sofisticato grazie all’inclusione dell’intelligenza artificiale, c’è ancora un problema che i produttori devono affrontare e che è diventato il tallone d’Achille di tutti gli smartphone: le batterie. Ma è qualcosa che al momento non c’è interesse a migliorare, quindi non resta che implementare una serie di configurazioni integrate nei telefoni Android per garantire che la durata della batteria superi le 24 ore.

Troverai tutte queste opzioni nelle impostazioni del tuo dispositivo Android e nella sezione uno schermo.

Metti in stop le applicazioni inutilizzate

Esistono alcuni modelli Android, come Samsung, che hanno implementato una funzione che lascia le app in modalità sospensione.

Per fare ciò, è sufficiente accedere al menu delle impostazioni e andare su Batteria. Successivamente, fai clic su Limiti di utilizzo in background e quindi su Le applicazioni sono in modalità di sospensione profonda. Il passo successivo è aggiungere le app che preferisci lasciare sospese, che solitamente sono quelle che usi meno.

Su altri smartphone Android, questo schema di ottimizzazione si trova solitamente come Disattiva sincronizzazione in background o Consenti attività in background, dove dovrai deselezionarlo.

Allo stesso modo, puoi visualizzare tu stesso l’utilizzo della batteria di ciascuna app accedendo alla sezione Batteria e quindi toccando Utilizzo della batteria per app. Qui ti viene chiesto di chiudere le applicazioni che consumano maggiormente la batteria.

Utilizza la modalità di risparmio energetico

Lui Modalità di risparmio energetico È senza dubbio una delle risorse essenziali affinché la batteria duri più di un giorno. Naturalmente, tieni presente che questa opzione disabiliterà la maggior parte delle funzioni del tuo dispositivo Android, come vibrazione, livello massimo di luminosità, effetti visivi, limitazione dell’attività in background, ecc. Quindi puoi attivarlo occasionalmente o in caso di emergenza per prolungare il ciclo di ricarica della batteria e consumare meno risorse.

Infine, un altro consiglio che dovresti considerare è che puoi disattivare uno per uno i diversi parametri del tuo smartphone nel caso in cui non desideri forzare il risparmio della batteria. Ad esempio, puoi disabilitare i servizi di localizzazione, WiFi, Bluetooth, disabilitare 5G, ecc.