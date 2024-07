Le Nazioni Unite chiedono il rafforzamento della democrazia nell’Africa occidentale

La vicesegretaria generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed ha chiesto il ritorno al governo democratico in diversi paesi dell’Africa occidentale che si trovano ad affrontare instabilità politica.

Questo appello è arrivato sulla scia del suo recente viaggio diplomatico nella regione, che comprendeva visite in Senegal, Guinea, Mali, Niger e Burkina Faso.

In un briefing con il presidente Bola Tinubu, Mohammed ha sottolineato l’urgente necessità che i paesi che stanno attraversando cambiamenti incostituzionali ristabiliscano i processi democratici.

Muhammad ha aggiunto: “Ciò che stiamo dicendo a questi paesi è che alcuni di loro stanno soffrendo una crisi e hanno apportato emendamenti incostituzionali, e ciò che devono fare è tornare a una fase di transizione e a un processo democratico”.

Il funzionario delle Nazioni Unite ha sottolineato che avere una chiara tabella di marcia verso il governo democratico è vitale affinché questi paesi possano riconquistare il sostegno e la fiducia internazionale.

Ha sottolineato l’importanza di raggiungere un equilibrio tra le riforme politiche e affrontare le pressanti questioni di sviluppo, tra cui il terrorismo, la creazione di posti di lavoro, la sicurezza alimentare e il fabbisogno energetico.

annuncio

Il Vice Segretario Generale ha riferito che i paesi da lei visitati hanno espresso la sensazione di mancanza di sostegno da parte dell’ECOWAS e di una percepita mancanza di comprensione della loro situazione.

Ha affermato che questi paesi danno priorità agli sforzi di sicurezza e antiterrorismo, oltre a investire nella sicurezza alimentare e nell’occupazione giovanile.

Mohammed ha elogiato la recente decisione presa dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale di nominare il presidente senegalese Macky Sall e il presidente togolese Faure Gnassingbé per continuare il dialogo e l’impegno con i paesi colpiti.

Ha sottolineato l’importanza dell’integrazione regionale e dei legami familiari all’interno della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale.

“La loro risposta è che sentono chiaramente di non ricevere dall’ECOWAS lo stesso sostegno che avevano previsto e che non capiscono che in alcuni casi andranno avanti con la loro alleanza, ma allo stesso tempo stanno articolando le loro priorità .

Muhammad ha aggiunto: “Il primo era la sicurezza e la lotta al terrorismo, il secondo erano gli investimenti che stavano cercando in alcuni settori come la sicurezza alimentare e la creazione di opportunità di lavoro per i giovani”.