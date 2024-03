Come gestisci le minacce sessuali tramite videochiamate WhatsApp?

In questo post parleremo di alcuni suggerimenti importanti per evitare di cadere nelle truffe delle videochiamate WhatsApp.

Ultimo aggiornamento : 31 marzo 2024 12:08 IST

0112 WhatsApp è diventata una piattaforma di comunicazione molto popolare negli ultimi anni. WhatsApp ha aiutato molto le persone di tutto il mondo a comunicare tra loro tramite messaggi di testo, chiamate vocali e videochiamate. Tuttavia, come altre piattaforme online, anche su WhatsApp si verificano diversi tipi di truffe e minacce informatiche.

0212 Una delle truffe più frequenti su WhatsApp è la sextortion delle videochiamate WhatsApp. In questo modo i truffatori minacciano di pubblicare i contenuti privati ​​degli utenti ottenuti durante le videochiamate. Ecco alcuni suggerimenti su come evitare questo tipo di truffe e su come rimanere al sicuro online.

0312 Attenzione ai chiamanti sconosciuti: Dovresti stare molto attento quando ricevi una videochiamata da un contatto sconosciuto. È meglio evitare il più possibile le telefonate di persone sconosciute.

0412 Fidati del tuo intuito: Quando parli con chiamanti anonimi, fidati di ciò che ti dice il tuo istinto e agisci di conseguenza.

0512 Non condividere i dati personali: Non condividere le tue informazioni personali o riservate con persone che non conosci, soprattutto durante le videochiamate. Fai attenzione e proteggi la tua privacy.

0612 Verifica dell'identità della collana: Prima di parlare in una videochiamata, puoi porre alcune domande per confermare l'identità del chiamante o confermarne l'identità con altri mezzi. I chiamanti probabilmente ti impersoneranno per guadagnare la tua fiducia. Quindi controlla le informazioni di tanto in tanto. READ 30 migliori Htc U12 Life da acquistare secondo gli esperti

0712 Si prega di isolarsi durante le telefonate: Durante la videochiamata, assicurati che nulla che ti riguardi sia visibile nell'ambiente circostante durante la videochiamata. Perché potresti fornire le tue informazioni rilevanti indirettamente attraverso questo.

0812 Gestisci le richieste con cautela: Dovresti essere attento se ti vengono fatte delle richieste durante la videochiamata. Dovresti prestare particolare attenzione alle richieste che minacciano di condividere le tue informazioni personali.

0912 Segnalare telefonate sospette: Segnala immediatamente qualsiasi videochiamata o messaggio sospetto su WhatsApp.

1012 Blocca contatti sconosciuti: Blocca immediatamente i chiamanti sconosciuti o sospetti su WhatsApp per evitare di contattarti.

1112 Informazioni sulle truffe: Sii sempre consapevole delle truffe online che potrebbero verificarsi intorno a te. Conoscere le tattiche utilizzate dai truffatori per truffare gli utenti può aiutarti a stare attento.

1212 Diffondi la consapevolezza: condividi truffe e suggerimenti sulla sicurezza tramite WhatsApp con i tuoi amici, familiari e colleghi.

