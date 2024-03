Notti di Ramadan in Gran Bretagna | Sirajlive.com

SelvaggioSebbene siano trascorsi diversi Ramadan dalla migrazione a Tun, quest'anno il Ramadan è stato relativamente facile. Il Ramadan di solito inizia con un caldo estremo e lunghi periodi di tempo. La ragione principale di ciò è il cambio di orario che avviene due volte l’anno. Gli inglesi riportano indietro l'orologio di un'ora l'ultima domenica di marzo e di un'ora indietro l'ultima domenica di ottobre. Gli smartphone e gli orologi elettronici correggeranno automaticamente l’ora. Inizialmente questa esperienza è stata molto interessante.

Solo più tardi ho scoperto che aveva una storia. Una mattina d'estate del 1905, un inglese di nome William Willett, un costruttore, stava cavalcando un cavallo per le strade di Londra. Notò che molte case avevano le finestre chiuse. Aveva la sensazione che tutti stessero sprecando la luce del sole del mattino. Ha pubblicato un articolo a riguardo. Il Parlamento britannico informato ha sollevato la questione alla Camera dei Rappresentanti. Morì prima che entrasse in vigore l'ora legale per consentire più luce solare in estate e in inverno.

Fu più tardi lo statista americano Benjamin Franklin a promuovere questa volta la necessità di cambiare la legge. Ha scoperto che se le persone vanno a letto presto e si svegliano presto, risparmiano molte candele. Ancora oggi questa pratica è seguita in circa 70 paesi europei e nordamericani.

Il Ramadan in Gran Bretagna è più chiaramente evidente nelle moschee. La colazione è un'esperienza speciale. Perché le strade qui sono vivaci come al solito. Gli alberghi e le attività commerciali rimarranno aperti come di consueto. Anche i paesi arabi come regione con una minoranza musulmana. A parte questo, il Ramadan non sarà molto chiaro. Le persone saranno impegnate con il lavoro e altri affari della vita come al solito. Non è prevista alcuna variazione specifica dell'orario di lavoro.

Poiché ci sono molte moschee in tutte le principali città, i musulmani si riuniscono nelle moschee per il digiuno e le preghiere del Tarawih. Le moschee saranno piene di persone riunite per le preghiere di Tarawih. Ulteriori moschee completeranno l’intero Corano a Tarawih. Alcune moschee hanno più di un Tarawih. Le sessioni di colazione ci daranno una nuova esperienza.

Sede di persone provenienti dalla maggior parte dei paesi del mondo, le sessioni di colazione in Gran Bretagna sono un luogo in cui si incontrano gusti e culture diverse. Lì si schiereranno sapori diversi provenienti dall'Asia, dall'Europa e dall'Africa.

Una di queste esperienze è la rottura del digiuno nella Moschea Centrale di Cambridge. La Cambridge Centre Mosque è la prima moschea ecologica in Europa. Il più eminente pensatore musulmano in Gran Bretagna e professore all'Università di Cambridge, il Dr. Abdel Hakim Marrar è il fondatore della moschea. Persone di diverse religioni e nazionalità affollano la Moschea di Cambridge per visitare la moschea e riunirsi per rompere il digiuno. Tutti guardano con grande orgoglio la chiesa, molto bella e semplice. La gente di Cambridge lo chiamava con affetto e rispetto Sheikh. Sheikh lo aveva conosciuto intimamente mentre studiava per un anno al Cambridge Islamic College, da lui fondato. Il quotidiano Guardian lo ha descritto come il musulmano più influente in Gran Bretagna.

Difficile riconoscerlo tra il grande pubblico. Romperà il digiuno e mangerà con tutti. Ci saranno molte discussioni tra loro mentre sei con lui. Avrà religione e filosofia. A causa della sua profonda saggezza e personalità, molte persone si convertirono all'Islam. Ha aggiunto che almeno due inglesi si convertono all’Islam ogni settimana, e nelle aree a maggioranza musulmana come Birmingham e Bradford, le esperienze di digiuno sono meno pronunciate. Per le strade e nei mercati si possono vedere persone che indossano abiti tradizionali islamici.

Molti incontri iftar si tengono anche con la comunità Malayali in Gran Bretagna. Dall’anno scorso, le preghiere Tarawih si svolgono a Londra e Leicester secondo la dottrina Shafi’i.

I musulmani in Gran Bretagna fanno più volontariato durante il Ramadan. Gli inglesi in generale amano e fanno opere di beneficenza. L’Islam e i musulmani sono visti con rispetto dalla maggior parte degli inglesi. Dallo scorso anno Oxford Street, la strada più famosa di Londra, ha iniziato ad accogliere il Ramadan installando luci colorate. Brillerà per tutto il mese del Ramadan. Di solito è illuminato solo a Natale.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha recentemente annunciato una donazione per il Ramadan del valore di 150 milioni di dollari per proteggere le moschee e i luoghi santi in Gran Bretagna. Ciò dimostra l'approccio amichevole della Gran Bretagna nei confronti dei musulmani.