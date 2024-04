“IRONMAN ITALIA”: Peter Konrads del Poderbach Running Club con il miglior tempo

La quinta edizione dell'Ironman Italy si è tenuta a Cervia, sulla costa dell'Emilia-Romagna in Italia. Alla competizione ha partecipato anche Peter Konrads di Oberlahr del Running Club Poderbach, che ha interpretato il secondo Ironman!





Peter Konrads del Puderbach Running Club ha stabilito un nuovo miglior tempo nella sua quinta gara Ironman in Emilia-Romagna. (Foto: organizzatore)

Poderbach/Servia. L'evento è stato quasi annullato a causa del maltempo. La sera di sabato 8 ottobre alle 19.30 è arrivata, dopo molte esitazioni, la buona notizia che domenica 9 ottobre si sarebbe svolta la gara sull'intera distanza Ironman.

Per Peter Conrad l'avventura è iniziata la mattina presto (sveglia alle 4) nelle calme acque della Romania, sulla spiaggia del Lungomare di Cervia, dove gli atleti dovevano completare i primi 3,8 chilometri del regime di nuoto. Konrads ha completato questa frazione in 1:09:38 ore. “È andata meglio del previsto, perché poiché stavamo nuotando in mare, mi aspettavo un tempo di 1:20 ore”, ha detto Konrads.

Dopo aver superato la zona di transizione, abbiamo percorso 180,2 km attraverso le famose saline, habitat naturale dei fenicotteri rosa, lungo la strada costiera verso le montagne dell'Emilia-Romagna. Attraverso lo splendido paesaggio montuoso fino a Bertinoro. Questa sezione della corsa è durata 5 ore, il che equivale a una velocità media di 36 km/h. “L'unità ciclistica perfetta” così Peter Konrads ha descritto questa parte della corsa.

Maratona alla fine

Il percorso della maratona (42,2 km) ha infine toccato Cervia, costeggiando i luoghi più famosi. Il percorso ha toccato le zone più pittoresche della città, dalla Torre San Michele a Piazza Garibaldi, dai viali alberati e rotonde di Milano Marittima a Borgo Marina nel Porto Canale. Tuttavia, Conrad non ne aveva idea. Era completamente concentrato sui suoi tempi intermedi, terminando la gara in un tempo di 3:28:08 ore tra gli applausi di molti spettatori e tifosi in viaggio! Dopo un “tempo finale” di 9:49:38 ore, Peter Konrads si è piazzato 30° nella fascia d'età M50! Nella sua prima apparizione all'Ironman un anno fa a Francoforte, aveva bisogno di 10:28:45 ed è riuscito a battere il suo tempo precedente di 40 minuti. (sera)



