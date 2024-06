Come ottenere la carta di accesso generale all’esilio in Wuthering Waves

Mentre esplori la costa sud-orientale di Jinzhou in Wuthering Waves, potresti imbatterti in un insediamento in esilio a cui non puoi accedere senza una carta di accesso.

Sfortunatamente, il gioco non ti dice necessariamente come ottenere la Access Card, motivo per cui siamo qui.

Credito: One Esports, Giochi Kuro

In questa guida ONE Esports, spieghiamo come ottenere la Exile Public Access Card nel gioco e ti forniamo dettagli sulla sua posizione esatta e sulla missione da completare.

Wuthering Waves nega l’ubicazione della carta di accesso generale e delle attività correlate

Puoi ottenere l’Exile General Pass dirigendoti a sud-est dall’Exile Settlement verso la spiaggia. Qui troverai un cittadino comune in esilio di nome Zeyuan circondato da un branco di lupi.

Schermata di Shreyansh Katsura / ONE Esports

La posizione esatta di questo NPC è indicata nello screenshot qui sopra.

Uccidi i lupi e interagisci con Zeyuan. Ti darà una missione chiamata “True Arena Hero”.

Ora tornate all’ingresso del campo e parlate nuovamente con Zeyuan, che poi vi manderà a informarvi sulla situazione del campo parlando con persone diverse.

Credito: ONE Esports, Kuro Games

Dopo aver parlato con il leader dell’esilio e la gente comune dell’esilio, torna a Zeyuan per ottenere il Coastal Arena Pass. E il gioco è fatto!

Tuttavia, la missione “A True Arena Champion” non finisce qui, e vale la pena proseguire fino alla fine, soprattutto perché ottenere la Access Card non ti darà alcuna ricompensa.

Credito: ONE Esports, Kuro Games

Per procedere, parla con l’addetto alla reception e fai domanda per l’arena costiera. È necessario completare una serie di prove e superare le sfide di combattimento per completare la missione, che potrebbe richiedere dai 20 ai 30 minuti.

Dopo averlo fatto, torna all’accampamento e parla con il leader dell’esilio per ottenere una cassa di rifornimenti premium, che ti darà XP dell’Unione, Astriti e altri materiali di creazione.

