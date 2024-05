Come rendere il tuo telefono Android 2 volte più veloce semplicemente disattivando un’opzione?

Gli utenti di dispositivi mobili Android hanno scoperto un trucco semplice ma efficace per velocizzare le prestazioni del proprio dispositivo: disattivare le animazioni del sistema operativo.

di il tempo

Se non lo sapete, questa impostazione, non ben nota a tutti, può liberare risorse di un dispositivo mobile e farlo funzionare più velocemente, soprattutto su dispositivi in ​​funzione da diversi anni, ha riferito il media tecnologico Xataka.

Sebbene le animazioni del sistema operativo siano parte integrante dell’esperienza utente, possono rallentare le prestazioni sui dispositivi meno recenti. Ecco perché disabilitarlo può essere una soluzione efficace per migliorare la velocità del tuo telefono.

Se sei interessato ad applicare questo trucco, dovresti andare nel menu del tuo dispositivo e disattivare l’animazione. Per accedere a questa opzione, gli utenti devono abilitare le cosiddette Opzioni sviluppatore. Puoi farlo andando sull’opzione “Impostazioni”, quindi su “Informazioni sul telefono” e infine toccando ripetutamente l’opzione “Numero di compatibilità” finché non viene attivata.

