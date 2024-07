Grande decisione nella riunione del gabinetto statale, “questi” giocatori otterranno posti di lavoro governativi diretti – Marathi News | Decisione del Gabinetto del Maharashtra Questi giocatori otterranno posti di lavoro nel governo

Il primo ministro Eknath Shinde ed entrambi i vice primi ministri

Oggi è stata presa una decisione importante per i protagonisti della riunione del gabinetto statale. È stata presa una decisione importante per i giocatori del paese di fama mondiale. Gli atleti che hanno vinto medaglie a livello mondiale otterranno un impiego diretto nei servizi governativi. Una decisione importante a questo riguardo è stata presa oggi nella riunione del gabinetto statale. Pertanto, gli atleti provenienti da paesi di fama mondiale saranno nominati amministratori delegati dello sport. Gli atleti che hanno vinto medaglie ai Giochi Olimpici, Paralimpici e Asiatici trarranno grandi benefici da questa decisione. Nel frattempo, oggi si è tenuta a Vidhan Bhavan una riunione del gabinetto di stato. Sembra inoltre che in questa riunione siano state discusse richieste complementari e il progetto di legge finanziaria.

Grazie a questa decisione presa dal governo statale riguardo agli atleti, verranno incoraggiati i giovani che vogliono ottenere buoni risultati in vari sport. È interessante notare che il governo statale ha recentemente annunciato un premio di Rs 11 crore al campione del mondo Team India per aver vinto il mondo. Inoltre, quattro giocatori di Mumbai del Team India hanno ricevuto un premio di Rs 1 crore ciascuno dal governo statale. A Vidhan Bhawan si è tenuto anche un programma di felicitazioni per quattro giocatori di Mumbai della squadra vincitrice della Coppa del Mondo. L’opposizione ha criticato la concessione da parte del governo statale di Rs 11 lakh crore al Team India. Ma ora che il governo statale ha deciso di includere nel servizio governativo coloro che hanno ottenuto buoni risultati in altri sport, cosa farà ora l’opposizione? Sarà importante vedere.

Si è riunito il Consiglio dei ministri, ma…

La pioggia caduta su molte zone dello Stato ha causato l’interruzione della vita in alcune località. Colpita anche la città di Mumbai. A causa delle forti piogge a Mumbai, l’acqua si è accumulata in molti luoghi. Rendendosi conto della gravità della situazione, il Primo Ministro si è recato nella sala operativa del Dipartimento di Gestione dei Disastri e ha ispezionato i lavori. Intanto un incontro importante è stato rinviato. La seduta è stata rinviata a domani. Questo è un incontro di tutti i partiti. Il governo ha convocato questo incontro tra tutti i partiti sulla questione della riserva Maratha e OBC. Questo incontro non si è tenuto oggi. Tuttavia, oggi si è tenuta la riunione del gabinetto statale. In questo incontro è stata presa un’importante decisione riguardo all’assunzione di giocatori nel servizio statale.