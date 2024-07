Lo straordinario fenomeno astronomico che può essere visto nel cielo notturno

Cosa ti serve per vedere il fenomeno astronomico più impressionante di luglio

Astronomia e spazio.png Ci sono milioni di persone in attesa di ogni fenomeno astronomico.

Non tutto sarà facile per chi vive in… emisfero nord, Perché per godersi lo spettacolo serve qualcosa che molte persone non hanno: un cielo con poco inquinamento luminoso.

Purtroppo dentro Principali città Sarebbe quasi impossibile stimare quante stelle si vedrebbero in luoghi lontani dall’inquinamento luminoso. Inoltre, è necessario evitare la luce lunare, che lascia solo una decina di giorni al mese durante l’estate per osservare facilmente la luna via Lattea Dopo il buio.

Non sorprende che si stima che l’80% degli americani non l’abbia mai visto prima via Lattea A causa dell’inquinamento luminoso.

Quando apparirà il centro della Via Lattea nel cielo notturno?

Tramite lactea.webp Non sarebbe necessaria alcuna attrezzatura speciale per vedere la scena nelle profondità dello spazio.

Secondo il portale Capture The Atlas, è possibile vedere via Lattea Dall’emisfero settentrionale tra marzo e settembre. Nell’emisfero australe, tale finestra si espande di circa un mese su ciascun lato, consentendo osservazioni da febbraio a ottobre.

La latitudine sulla Terra influisce sulla visibilità via Lattea. In genere è visibile al mattino presto da marzo a giugno e di notte da luglio ai primi di ottobre. Ad esempio, se vuoi vedere via Lattea A marzo dovresti svegliarti alle 4:00. Entro settembre sarà visibile dopo il tramonto.

Le migliori date da vedere via Lattea Dall’emisfero settentrionale quest’estate e autunno sono:

28 giugno – 8 luglio

28 luglio – 7 agosto

26 agosto – 6 settembre

24 settembre – 5 ottobre

Da tenere in considerazione anche gli orari del tramonto e dell’alba, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, poiché limitano le ore di buio. Durante questi mesi, via Lattea È più visibile subito dopo il tramonto. Tuttavia, avrai bisogno dell’oscurità completa per ottenere una buona visibilità.

Mentre non avrai bisogno di attrezzature particolari per goderti questo spettacolo, come un telescopio o un binocolo Astronomia Potrai godere di molti dettagli su ciò che sta accadendo nel profondo di te spazio.