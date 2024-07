Conte elogia l’approccio “aggressivo e positivo” dell’Italia a Euro 2024

Riflettendo sulla sua esperienza con l’Italia da giocatore e allenatore, Antonio Conte è rimasto colpito dall’approccio “aggressivo e positivo” adottato da Luciano Spalletti a Euro 2024.

La Nazionale italiana si è qualificata alla fase a gironi grazie alla vittoria per 2-1 sull’Albania, alla sconfitta per 1-0 contro la Spagna e al pareggio per 1-1 all’ultimo minuto contro la Croazia.

La nazionale inglese affronterà la sua controparte svizzera negli ottavi di finale sabato alle 17.00 ora britannica (16.00 GMT) a Berlino.

Conte ha guidato la nazionale italiana alla fase finale di UEFA Euro 2016 e gli è stato chiesto cosa pensasse dell’attuale generazione di giocatori.

“Conservo questa esperienza nel cuore, ma l’ho vissuta anche da giocatore, perdendo ai rigori il Mondiale e l’Europeo con un golden goal”. Conte ha detto a Rai Sport:

“Essere coinvolto negli Europei come allenatore è stato davvero incredibile. Questi sono gli atteggiamenti che ti rimangono”.

Il messaggio di Conte all’Italia

È nuovo? Napoli Il tecnico ha un messaggio per Luciano Spalletti e i giocatori azzurri?

“C’è un’intera nazione dietro di te, che ti spinge avanti. Ci sarà sicuramente molta pressione e tensione, soprattutto per l’allenatore. Dobbiamo essere ottimisti e sono sicuro che alla fine festeggeremo”.

Spalletti è subentrato a Roberto Mancini nel settembre 2023, quindi questa è la prima volta che riesce a lavorare con la squadra per più di pochi giorni consecutivi.

“Questa è una squadra italiana che cerca di dare una buona immagine di sé, una squadra offensiva, positiva, che ha voglia di giocare. Sono tornei brevi, molto compatti e a volte bisogna saper affrontare le situazioni in modo diverso.

Conte ha concluso il suo intervento dicendo: “I giocatori e Spalletti stanno facendo un ottimo lavoro”.

Il nuovo allenatore del Napoli Recentemente ha detto che non se ne sarebbe mai andato Lavoro in Italia nel 2016 se non ha già firmato un contratto con il Chelsea.