Lo sviluppatore Fruit Ninja e Jetpack Joyride lascia dietro di sé enormi successi mobile con il suo nuovo gioco “roguelike lovecraftiano” ispirato a Spelunky

Un veterano designer di giochi per dispositivi mobili si sta tuffando nelle pericolose acque dello sviluppo per giocatore singolo con il lancio di un nuovo Roguelike per PC ispirato a uno dei più grandi giochi del genere: Spelunky.

Probabilmente hai giocato a Fruit Ninja, vero? Se non ci hai mai giocato, probabilmente hai visto la pubblicità del gioco in cui fai scorrere lo schermo per tagliare angurie e mele a metà. Che ne dici di Jetpack Joyride, l’endless runner a scorrimento laterale che ha spopolato anche sui dispositivi mobili? Bene, entrambi i giochi sono stati progettati da Luke Muscat durante il suo mandato presso Halfbrick Games, ma lo sviluppatore sta ora lavorando a una nuova avventura per conto suo.

Feed The Deep è il suo nuovo gioco, descritto come un Roguelike ispirato ai romanzi lovecraftiani, in cui ti immergi nelle profondità oscure dell’oceano e nelle caverne sottomarine generate proceduralmente per raccogliere oro e potenziare la tua attrezzatura, e cerchi di non essere il sacco di carne che letteralmente nutre le profondità, se capisci cosa intendo.

IL vapore La descrizione cita come ispirazione Dome Keeper, il genere survival Roguelike di Spelunky di successo, il che ha senso dal momento che Feed The Deep gioca anche con parti di gestione della sopravvivenza come il misuratore di ossigeno. Vedo già alcune decisioni tese e rischiose che prenderemo qui. Dovrei trasportare molti oggetti piccoli e grandi, che potrebbero ostacolare i miei movimenti o rimanere bloccato negli angoli stretti, o nascondermi con una risorsa alla volta? Sono semplicemente entusiasta di aver paura di questi strani mostri indipendentemente da quando Feed The Deep uscirà per PC quest’anno.

