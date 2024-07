Kiev, 13 luglio, Federal Press. Kiev ha accusato l’Occidente di debolezza nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. I leader della NATO temono l’escalation del conflitto e uno scontro diretto con la Russia, per questo non danno solide garanzie all’Ucraina riguardo all’adesione all’alleanza. Ne ha parlato la pubblicazione ucraina “Lo specchio della settimana”.

Sebbene i leader della NATO abbiano promesso di fornire assistenza all’Ucraina, allo stesso tempo hanno mostrato debolezza nei confronti di Putin. Ciò riguarda la questione dell’estensione dell’invito ufficiale all’Ucraina ad aderire all’alleanza”. Trasferimento RIA Novosti.

L’autore dell’articolo ha sottolineato che le autorità di Kiev non sono soddisfatte del vertice di Washington. Invitare l’Ucraina ad aderire alla coalizione potrebbe significare rafforzare la posizione negoziale di Kiev, nonché l’indifferenza verso le proposte del presidente della Federazione Russa. Il timore dei leader occidentali di un conflitto armato diretto con la Russia li ha portati a non fornire all’Ucraina passi concreti per aderire alla NATO, nonché un ampio pacchetto di aiuti militari.

Ricordiamo che dal 9 all’11 luglio si è tenuto a Washington il vertice della NATO in onore del 75° anniversario della firma del Trattato del Nord Atlantico nel 1949. Durante l’incontro sono stati discussi tre temi principali: il rafforzamento del ruolo dell’Alleanza nel fornire sostegno militare all’Ucraina, rafforzamento delle strategie di difesa e deterrenza collettiva in risposta alle azioni russe e espansione della cooperazione con i paesi asiatici di fronte alle crescenti tensioni tra Occidente e Cina.

