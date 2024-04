Sei Nazioni Femminili 2024: Italia-Inghilterra 0-48 – Le Rose Rosse conquistano punti bonus nonostante il cartellino rosso di Sarah Beckett

24 marzo 2024

La numero otto è diventata la prima donna a vedere il suo cartellino giallo diventare rosso dal sistema “bunker” della TMO per aver chiuso pericolosamente la partita nel primo tempo.

Nonostante fosse un giocatore in ritardo, le mete di Hannah Putterman e Abi Ward hanno dato all'Inghilterra un vantaggio di 10 punti a metà tempo.

Questi risultati sono arrivati ​​grazie alle doppiette di Ellie Kildon, Lark Atkin-Davies, Helena Rowland, Mackenzie Carson e Connie Powell per correggere un primo tempo sotto la media.

Tuttavia, la disciplina è rimasta un problema poiché Rowland è stato mandato nella sin box per una pulizia elevata nel secondo tempo, ma è rimasto giallo dopo la revisione.

L'allenatore John Mitchell ha elogiato i suoi giocatori per il modo in cui hanno reagito alla partenza di Beckett dopo 11 minuti.

L'Inghilterra sta cercando di vincere il Grande Slam per la terza volta consecutiva e il sesto titolo consecutivo nel Campionato delle Sei Nazioni.

La squadra di Mitchell affronterà sabato il Galles ad Ashton Gate, mentre l'Italia, che si è classificata quinta nel torneo dello scorso anno, domenica si recherà in Irlanda nella speranza di ripetere l'unica vittoria della scorsa stagione.

La trasferta in Italia è stata anche la prima partita di Mitchell del Sei Nazioni femminile in cui era alla guida delle Rose Rosse e ha chiamato la sua squadra a giocare con un ritmo più alto in attacco.