Cosa hanno detto gli azzurri a Zaccagni dopo il gol decisivo contro la Croazia?

Torino Il difensore Alessandro Bongiorno ha rivelato che i giocatori italiani si sono subito congratulati con il loro compagno di squadra Mattia Zaccagni quando hanno saputo che il suo gol contro la Croazia li ha salvati dall’eliminazione dalla fase a gironi.

I risultati della fase a gironi di martedì e mercoledì di Euro 2024 significavano che la Nazionale italiana si sarebbe qualificata per il turno successivo. La Francia non si qualificherà agli ottavi di finale come una delle migliori terze classificate se perderà contro la Croazia lunedì.

Il difensore dell’Italia Bongiorno ha parlato della reazione dei giocatori e di quello che hanno detto ieri sera a Mattia Zaccagni dopo aver saputo che il suo gol li aveva qualificati per la fase a eliminazione diretta.

Ha detto: “Ci siamo subito congratulati con Zach e lo abbiamo ringraziato. Eravamo molto contenti dopo la partita, soprattutto dopo aver appreso che ci aveva permesso di qualificarci”.

“C’è la consapevolezza che l’Italia non si arrende mai. Abbiamo segnato un gol al termine di una partita difficile e ora cerchiamo di preparare al meglio questa partita. Sappiamo che non sarà facile. Abbiamo iniziato a guardare video dell’avversario e faremo del nostro meglio per prepararci.”

Sabato 29 giugno l’Italia incontrerà la Svizzera agli ottavi di finale a Berlino.

