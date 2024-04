Cosa sta succedendo all'interno della Terra? India, Giappone, Taiwan, America… tanti terremoti?

I terremoti si susseguono uno dopo l'altro, come ieri a Taiwan, ieri in Giappone e ieri in America… il che aumenta la paura della gente. Recentemente c'è stato un terremoto a Pali, nel Rajasthan. Nel cuore della notte tutta la gente lasciò le proprie case a causa del terremoto. Ma qui non ci sono stati danni perché il terreno non ha tremato così forte. Un terremoto si è verificato anche a Himachal. Quali sono le cause di tali terremoti? Cominciarono i dubbi su cosa stesse realmente accadendo all'interno della Terra. Oltre ai luoghi menzionati finora, si sono verificati terremoti anche in altri luoghi. I dettagli completi sono i seguenti.

Secondo il Centro nazionale di sismologia, la magnitudo del terremoto che ha colpito Bali, nel Rajasthan, ha raggiunto i 3,2 della scala Richter. Terremoti si sono verificati anche intorno a New York City e nel nord del New Jersey. Secondo le informazioni ricevute da lì, il terremoto che ha colpito il New Jersey è stato registrato di magnitudo 4.0. La terra tremò in molti punti. Tutta la gente fu presa dal panico ma non vi fu alcuna perdita di proprietà o di vite umane. Inoltre, si è verificato un terremoto anche nel nord della California. La magnitudo del terremoto è stata di 4,4 sulla scala Richter. Ma questo terremoto non si verificò una o due volte, bensì sette volte nello stesso tempo e in tempi diversi. Venerdì si è verificato un terremoto anche in Myanmar. La forza del terremoto ha raggiunto il 5,8 della scala Richter.

Abbiamo sentito molte notizie sull'enorme terremoto avvenuto a Taiwan tre giorni fa. La gente lì si lamenta che la terra non ha tremato con tanta forza negli ultimi venticinque anni. Molte persone sono morte nell'incidente. Furono rasi al suolo anche enormi edifici. Gravi danni materiali. Anche adesso la situazione resta instabile. A parte questo, oltre a tutti questi terremoti si sono verificati in molte parti dell'India. Pertanto, tutte le persone hanno molta paura. Cosa sta realmente accadendo all'interno della Terra! Le domande sul perché si è verificata la serie di terremoti ora preoccupano tutti.

Ma i veri terremoti hanno molte cause. È importante menzionarli. Danni all'ambiente. Gli scienziati affermano che esiste un'alta probabilità che si verifichino terremoti a causa dell'acqua nei grandi progetti, dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere e dell'abbattimento degli alberi nelle foreste. A causa della pressione di centinaia di miglia cubiche d'acqua nei progetti, il terreno trema a causa dei cambiamenti sotterranei. Gli scienziati hanno spiegato che mentre la Terra ruota su se stessa, il risultato delle modifiche negli strati interni della Terra è la causa di questi terremoti. Condividi anche le tue opinioni su questo argomento sotto forma di commenti.