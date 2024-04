L’Unione Africana nomina un inviato speciale per combattere il genocidio e le atrocità di massa in Africa

Addis Abeba | Xinhua | Il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha nominato sabato il senegalese Adama Dieng primo inviato speciale dell'Unione africana per prevenire il crimine di genocidio e altre atrocità di massa.

Come primo inviato speciale dell’organizzazione continentale composta da 55 membri per prevenire il crimine di genocidio e altre atrocità di massa, guiderà l’agenda dell’UA per combattere l’ideologia dell’odio e del genocidio nel continente africano, ha detto Faki su X, ex Twitter. di sabato.

Deng in precedenza è stato consigliere speciale dell’ex segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon sulla prevenzione del genocidio.

In qualità di esperto legale e di diritti umani, Deng ha una carriera illustre nel contribuire al rafforzamento dello stato di diritto, alla lotta all’impunità e alla promozione del rafforzamento delle capacità nel campo delle istituzioni giudiziarie e democratiche, anche attraverso missioni conoscitive, pubblicazioni e media. Secondo le Nazioni Unite.

La nomina di Deng avviene mentre l'Unione africana si prepara a tenere domenica un evento di alto livello in occasione della commemorazione del 30° anniversario del genocidio dei tutsi in Ruanda nel 1994, sotto lo slogan “Ricordate, unite e rinnovate”.

Dal 2010, l'Unione Africana organizza ogni anno eventi commemorativi annuali il 7 aprile secondo la decisione dei leader africani.

Secondo l’Unione Africana, il 2024 rappresenta “un momento importante per onorare i defunti, essere solidali con i sopravvissuti e lavorare insieme per evitare che tali atrocità si ripetano”.

Ha affermato che l’evento commemorativo funge da piattaforma cruciale per il continuo risveglio di una maggiore consapevolezza tra il popolo africano e la comunità internazionale sul valore della vita e dell’umanità, e per rinnovare gli impegni collettivi per proteggere e sostenere i diritti umani fondamentali. ■