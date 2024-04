Cosa succede su WhatsApp? La funzionalità non necessaria è in arrivo

Di tanto in tanto, WhatsApp riesce anche a sorprenderci con le nuove funzionalità a cui sta lavorando. Wabetainfo, un sito specializzato negli aggiornamenti di WhatsApp, ha riferito che l'app di messaggistica sta lavorando su una funzionalità di cui non sapevamo di aver bisogno: i suggerimenti a chi inviare messaggi. Questa funzionalità è progettata per fornire consigli utili sui contatti con cui non abbiamo mai interagito, semplificando l'avvio di nuove conversazioni. Sembra che WhatsApp intenda offrire agli utenti iOS la stessa opportunità di ricevere consigli degli utenti Android. Dopo aver installato l'ultimo aggiornamento beta per WhatsApp per iOS 24.8.10.70.

Come puoi vedere nello screenshot, alcuni beta tester potrebbero ottenere la nuova funzionalità per ottenere suggerimenti su con chi possono chattare (avvia chat). Questa funzione è disponibile nella parte inferiore dell'elenco delle chat e fornisce agli utenti un facile accesso a potenziali nuove conversazioni senza interrompere il flusso della chat esistente. È importante notare che se gli utenti non desiderano ricevere offerte per l'avvio di nuove conversazioni, possono disattivare la ricezione delle offerte semplicemente chiudendo la funzione in fondo all'elenco delle chat.

L'idea alla base di questa funzionalità è incoraggiare gli utenti a interagire con contatti che potrebbero aver ignorato fino ad ora, anche se se hai ignorato qualcuno, probabilmente hai una buona ragione per farlo. In ogni caso, WhatsApp proverà presto a ricostituire i tuoi contatti grazie a queste offerte, ma scommettiamo che se non hai ancora inviato messaggi a un contatto specifico, l'offerta WhatsApp probabilmente non cambierà la situazione.

L'altro problema è la posizione della funzione. Secondo il rapporto, nuovi suggerimenti di conversazione possono essere trovati in fondo a tutte le nostre conversazioni. Se usi WhatsApp da anni, come quasi tutti i cittadini israeliani, probabilmente hai decine se non centinaia di chat, quindi le offerte appariranno in fondo alla pagina, ovvero non le vedrai affatto. Non è chiaro se la caratteristica in questione alla fine raggiungerà una posizione più prominente o rimarrà in fondo.