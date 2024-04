Tecnoglass dà lavoro ai giovani ad una sola condizione: non saper fare nulla

Notizia

Il Direttore Generale di Tecnoglass ha annunciato un'interessante offerta di lavoro per i giovani che vogliono lavorare nella sua fabbrica.

TechnoGlass è uno dei principali produttori di prodotti architettonici in vetro e alluminio nel settore edile.. Nel corso di 30 anni, questa azienda ha acquisito la sicurezza necessaria per diventare il fornitore leader di vetro, secondo le esigenze dei propri clienti, trattando: vetro temperato, isolante, laminato, omogeneo, basso emissivo e vetro Tecnobend.

Vale la pena notare che questa società ha sede nella città di… Barranquilla è nota per aver donato a “La Arinosa” maestose sculture in vetro che la rendono non solo la città più sofisticata dei Caraibi colombiani, ma anche Piuttosto, è una delle capitali più importanti a livello nazionale.

Tecnoglass ha donato la cosiddetta “Finestra sul Mondo”, un'opera in vetro alta più di 48 metri, la più alta della Colombia. Inoltre, il suo design è arrivato dopo un concorso artistico pubblico sui social media. Alla fine sono pervenute più di 100 proposte e la vincitrice è stata quella presentata dall'architetto Diana Escorcia.

I fratelli Dice hanno consegnato nella capitale atlantica anche un'altra scultura, ma l'ispirazione è stata per la squadra di calcio Barranquilla Junior, chiamata la “Finestra dei Campioni”, una scultura in vetro che ha la forma di una cornice ma lascia lo spazio vuoto. Uno spazio a forma di pinna, omaggio al dipinto “Lo Squalo”.

Opportunità di lavoro per i giovani in Tecnoglass

Uno dei direttori di Technoglass, l'imprenditore Christian Diess, ha annunciato che la sua azienda stava cercando giovani da inserire nella sua fabbrica. Attraverso il suo account X ha annunciato l’unico requisito che i candidati devono soddisfare, cosa che ha attirato l’attenzione.

“Abbiamo bisogno di persone. I ragazzi hanno voglia di imparare. L’unica condizione è che non sappiano fare niente. Chi vuole lavorare in fabbrica Così diventerà molto meglio”.ha scritto Dice sul suo account X.

Allo stesso modo, il manager ha riferito che chi vuole candidarsi per lavorare presso Tecnoglass, è sufficiente inviare il proprio CV a Employ@tecnoglass.com, sapendo che questa azienda ha sede a Barranquilla.

