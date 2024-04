Uno studio rivela 5 frutti sani nel mondo; Guarda cosa sono

La William Paterson University nel New Jersey (USA) ha condotto un sondaggio che ha elencato 41 degli alimenti salutari più salutari al mondo. Tra i dieci eroi spiccano verdure e legumi come rucola, bietola e spinaci. Anche se non appare in cima alla lista, anche i frutti hanno brillato chiaramente.

Per raggiungere il risultato, gli scienziati hanno prestato attenzione alla concentrazione di 17 nutrienti essenziali, come le vitamine, rispetto alla quantità di calorie presenti in ciascun alimento.

In questo modo è possibile valutare gli alimenti con maggiore densità nutrizionale. I ricercatori hanno utilizzato questo metodo per capire quali materie prime forniscono il più alto contenuto nutrizionale rispetto alle calorie.

Lo studio non solo ha elencato gli alimenti, ma ha anche rafforzato l’importanza di mantenere un pasto sano e vario, comprendente una varietà di frutta e verdura.

Per gli amanti della frutta, i limoni sono al centro dell'attenzione perché, secondo gli scienziati, contengono 53 mg di vitamina C per 100 grammi, oltre a calcio, magnesio, potassio e fibre.

La vitamina C è stata messa in risalto non per niente, poiché svolge una funzione essenziale nel corpo, neutralizzando i radicali liberi, favorendo la produzione di collagene e il sistema immunitario.

Poi, nel gruppo della frutta, ci sono le fragole, che contengono 62 mg per 100 g di vitamina C. Le fragole forniscono più vitamina C rispetto agli agrumi tradizionali. È anche ricco di ferro, magnesio, acido folico e calcio.

Al terzo posto troviamo le arance, che sono uno dei frutti che contengono la maggiore quantità di vitamina C, oltre ad essere ricche di potassio e magnesio.

Dopo le arance è arrivato il pompelmo, più precisamente la varietà rossa e rosa. Fonti di vitamina A o beta-carotene, importante per mantenere la vista e migliorare la salute del sistema immunitario.

Infine le more, ricche di calcio, potassio e magnesio. Con antociani, proteggono le cellule dai radicali liberi.

