Questo è l'animale più antico del mondo secondo la scienza

Pixabay

Molti potrebbero credere che gli esseri umani siano alcuni degli organismi viventi più antichi del pianeta. Non solo, sono anche tra quelli che vivono più a lungo. Il suo famigerato sviluppo non può essere discusso. Ma ci sono molti animali che vivono a lungo e ci sono anche specie che vengono trasmesse all’uomo.

Il pianeta Terra è ricco di biodiversità, con milioni di animali e organismi che coesistono tra loro per migliaia di anni. Tuttavia, ci sono specie che hanno una longevità impressionante.

Tiburon Per gentile concessione di National Geographic

Qual è l'animale più antico del mondo secondo la scienza?

Squalo della Groenlandia (Somniosus microcephalus) appartiene alla famiglia dei Somniosidae, o squali dormienti, e gli è stato dato questo nome per la sua scarsa attività natatoria e la sua natura non aggressiva. È famoso per la sua presenza Aspettativa di vita più lunga Conosciuto da tutti i tipi di vertebrati, che si stima siano Tra i 250 e i 500 anni.