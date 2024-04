Dì addio a Microsoft Windows 11 e dai il benvenuto a Nitrux Linux 3.4.1

Nitrux ha rilasciato ufficialmente la versione 3.4.1. Nome in codice “mi”, questo aggiornamento promette di migliorare l'esperienza complessiva dell'utente con numerosi importanti aggiornamenti software, miglioramenti della sicurezza e nuovi potenti strumenti.

Un notevole miglioramento in Nitrux 3.4.1 è l'introduzione di Safe-rm, uno strumento di sicurezza progettato per prevenire la cancellazione accidentale di file importanti. Questo aggiornamento include una sostituzione funzionale dello script sicuro precedentemente incluso, ma inefficace. Inoltre, PowerTOP, uno strumento volto alla diagnosi e all'ottimizzazione della gestione energetica, è ora incluso insieme a uno script di servizio OpenRC per applicare automaticamente le impostazioni di risparmio energetico all'avvio.

Per gli sviluppatori, debugfs è incluso per fornire informazioni complete attraverso un file system non strutturato, consentendo una maggiore flessibilità rispetto alle tradizionali interfacce /proc e sysfs.

La versione presenta diversi aggiornamenti ai componenti chiave:

Firefox è stato aggiornato alla versione 125.0.1.

OpenRC, il sistema di gestione dei servizi, è ora alla versione 0.54.

Il driver video NVIDIA Linux è stato portato alla versione 550.78, migliorando il supporto per le schede grafiche NVIDIA.

Nitrux 3.4.1 introduce anche il supporto per miglioramenti dell'interazione hardware:

File di configurazione X11 per abilitare l'overclocking delle schede grafiche NVIDIA.

Un parametro di avvio che consente a utility come CoreCtrl di sovrascrivere le funzionalità di potenza della grafica AMD utilizzando il driver MESA “amdgpu”.

Inoltre, la distribuzione ora supporta lettori di impronte digitali consumer più robusti con fprint e SDDM configurati per consentire l'accesso tramite impronte digitali o password. Tuttavia, gli utenti dovrebbero essere consapevoli delle limitazioni menzionate nelle note di distribuzione.

La nuova versione espande il supporto multilingue aggiungendo ulteriori file di traduzione per italiano, olandese, polacco e russo. Sono stati risolti diversi bug, inclusi problemi di visualizzazione con Plasma System Monitor, problemi con l'immagine di avvio e problemi di autenticazione con PolicyKit.

Per semplificare le operazioni, Nitrux ha rimosso diversi componenti obsoleti o inutilizzati come il file di avvio OpenRC inutilizzato e ha sostituito il docker-systemctl autonomo, che è incluso solo per facilitare alcune operazioni di gestione dei pacchetti.

Nitrux 3.4.1 “mi” è ora disponibile per tutti. Che tu stia passando da Windows 11 o semplicemente cercando una distribuzione Linux più dinamica e sicura, Nitrux offre una gamma impressionante di aggiornamenti e miglioramenti. Pronto a fare il passaggio? Scarica la tua copia oggi su SourceForge Ora.