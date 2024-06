Domande ancora senza risposta per l’Italia dopo aver superato il primo Euro test

Dortmund, Germania, 16 giugno 2024 (BSS / AFP) – Sabato i campioni in carica dell’Italia hanno superato la prova delle loro credenziali a Euro 2024 vincendo per 2-1 sull’Albania, ma gli Azzurri hanno molto da digerire prima del successivo Gruppo B. Scontro con la rovente Spagna.

Gli italiani puntano alla qualificazione agli ottavi di finale e hanno tre punti con la Spagna, che guida il girone, prima che le due squadre si incontrino giovedì a Gelsenkirchen.

Tuttavia, un punto nelle ultime due partite dovrebbe essere sufficiente per assicurarsi un posto agli ottavi, considerando che si qualificheranno le quattro migliori terze classificate.

Ciò rende il confronto con la Spagna, che sabato ha battuto la Croazia 3-0, una prospettiva meno scoraggiante per una squadra emergente.

“Sono contento per loro stasera, ma non dovremmo essere troppo contenti con noi stessi”, ha detto l’allenatore Luciano Spalletti riferendosi alla forte vittoria nella prima partita, anche se dovevano rimontare a soli 23 secondi dall’inizio della partita.

L’Italia è arrivata al torneo di Germania poco conosciuta, nonostante fosse il campione in carica, con una serie di volti nuovi in ​​rosa.

Spalletti ha avuto solo poche partite per far crescere la sua squadra dopo aver sostituito Roberto Mancini l’anno scorso, e il debutto dell’allenatore nel torneo internazionale è reso ancora più difficile dopo essere stati sorteggiati in un girone B molto difficile.

Tuttavia, a Dortmund l’Italia si trovò di fronte un pubblico ostile, composto in maggioranza da albanesi e intenzionato a creare un’atmosfera intimidatoria per scuotere i suoi avversari più famosi.

Un enorme numero di albanesi si è accalcato nelle strade fuori dallo stadio e ha creato un enorme trambusto all’interno, travolgendo facilmente il relativamente scarso sostegno italiano.

Prima della partita, il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka aveva detto che più della metà del Westfalenstadion sarebbe stato pieno di suoi connazionali, ma sabato sembrava molto di più.

Il pubblico, vestito di rosso e nero, ha scatenato un’ondata di rumore quando Nedim Bajrami, che gioca per il suo club Sassuolo in Italia, ha segnato il gol più veloce nella storia del Campionato Europeo portando l’Albania in vantaggio.

– ‘Fermate i giochi’ –

L’Italia inesperta sarebbe crollata dopo una battuta d’arresto così rapida, una sconfitta che si è procurata grazie alla perfetta rimessa laterale di Federico DiMarco che ha permesso a Bajrami di infilare la palla alle spalle di Gianluigi Donnarumma.

Invece, hanno reagito duramente e sono passati in vantaggio al quarto d’ora grazie ai brillanti colpi di testa di Alessandro Bastoni e Nicolo Barella nel primo tempo.

“È stato un inizio di partita un po’ strano, perché il gol dopo 23 secondi avrebbe potuto ferire psicologicamente i giocatori”, ha detto Barella a Sky Sports.

“Avremmo dovuto segnare più gol e alla fine siamo rimasti un po’ indietro, ma abbiamo iniziato bene vincendo”.

Il tifo albanese, prima frenetico, si calma presto e da quel momento in poi la squadra di Sylvinho non si fa più pericolosa e l’Italia prende con calma il controllo della partita.

L’Italia avrebbe potuto vincere di più quando Davide Fratesi ha segnato uno splendido gol dal palo dopo un passaggio brillante alla mezz’ora, mentre Thomas Strakosha è stato respinto dal tiro di Gianluca Scamacca poco dopo.

L’unica preoccupazione dell’Italia, errori individuali a parte, è quella di non sfruttare le occasioni create con l’attesa di due squadre più affermate.

L’Italia ha quasi ricevuto un forte pugno negli ultimi istanti quando il sostituto albanese Ray Manaj ha indirizzato male la palla verso Donnarumma dopo aver mandato un semplice lancio lungo sopra la traversa.

“A questo livello può succedere di tutto”, ha detto Federico Chiesa. “È qui che dobbiamo migliorare, eliminando le partite che dominiamo”.