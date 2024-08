Dopo aver abbattuto un “drone ucraino”, la Bielorussia invia truppe per rafforzare il confine

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha dichiarato il 10 agosto che le forze di difesa aerea del paese hanno distrutto diversi droni ucraini il 9 agosto dopo che i droni avevano violato lo spazio aereo nella regione di Mogilev, nella Bielorussia orientale e al confine con la Russia, secondo Reuters.

L’Ucraina non ha commentato immediatamente queste informazioni.

Gli elicotteri hanno aperto il fuoco durante esercitazioni congiunte bielorusso-russe nella regione di Grodno in Bielorussia nel 2022.

Il presidente Lukashenko ha affermato che numerosi altri droni sono stati fermati vicino alla città russa di Yaroslavl. La mattina presto del 10 agosto, il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver abbattuto 6 droni a Yaroslavl.

Il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin ha affermato che, data la situazione in Ucraina e nell’oblast russo di Kursk, “il comandante supremo delle forze armate ha ordinato il rafforzamento delle forze nelle regioni tattiche di Gomel e Mozyr in risposta alle provocazioni”.

“Le operazioni speciali, le forze di fanteria e missilistiche, compresi i sistemi missilistici Polonaise e Iskander, sono state assegnate a schierarsi in aree specifiche”, ha detto il ministro Khrenin. Lui ha dichiarato che la Bielorussia considera la violazione dello spazio aereo una provocazione ed è pronta a rispondere.

Questa settimana, le forze ucraine hanno lanciato un attacco a sorpresa nella provincia russa di Kursk. In una dichiarazione rilasciata il 10 agosto, il presidente Lukashenko ha affermato che la mossa dimostra che l’Ucraina non è pronta per la pace e continua ad aumentare le tensioni. “Due giorni fa c’è stato un attacco in direzione di Kursk, dove sono entrati nell’area per decine di chilometri. Oggi è lunga 30-35 chilometri”, ha detto Lukashenko.

Secondo l’agenzia di stampa Belta, il Ministero degli Esteri bielorusso ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna fermamente le azioni dell’Ucraina a Kursk.