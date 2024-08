Harris parla nel campo di battaglia dell’Arizona e Trump manifesta nel Montana | Reuters

Jeff Mason è un corrispondente della Casa Bianca per Reuters. Ha coperto le presidenze di Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden e le campagne presidenziali di Biden, Trump, Obama, Hillary Clinton e John McCain. È stato presidente dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca dal 2016 al 2017 e ha guidato il corpo della stampa nel sostenere la libertà di stampa nei primi giorni dell’amministrazione Trump. Il suo lavoro e quello dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca sono stati premiati con il Freedom of Expression Award della Deutsche Welle. Jeff ha posto domande mirate a leader nazionali e stranieri, tra cui il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Ha ricevuto il premio “Eccellenza nella copertura delle notizie presidenziali sotto la pressione delle scadenze” della WHCA e co-vincitore del premio “Breaking News” della Society of Business Journalists. Jeff ha iniziato la sua carriera a Francoforte, in Germania, come reporter economico, prima di essere inviato a Bruxelles, in Belgio, dove si è occupato dell’Unione Europea. Jeff appare regolarmente in televisione e alla radio e insegna giornalismo politico alla Georgetown University. Si è laureato alla Medill School of Journalism della Northwestern University ed è stato beneficiario di una borsa di studio Fulbright.