Dove andare prima, Roma o Milano? Confronto tra le due città – Intrattenimento > Viaggi

In Europa ci sono solo pochi paesi all’altezza dell’Italia in termini di turismo. Nel Nord gli italiani si occidentalizzarono maggiormente. Sono più eleganti, più resistenti, più tedeschi in una parola. Più vai a sud, più la loro posizione diventa rilassata e rilassata.

Non so perché, ma col passare del tempo un'idea mi è rimasta in mente. Che la gente delle montagne o delle regioni fredde dell'Europa è più applicata, più operosa e più ricca, mentre i “meridionali” vivono poco e guarda caso non eccellono nella classe dei lavori pesanti, sono più “artistici”. ”

Un conto è affrontare 4-5 mesi invernali all'anno, per i quali bisogna prepararsi bene, un altro è lamentarsi che il caffè è freddo per i 17 gradi esterni registrati a metà gennaio.

Ma passiamo al confronto tra Roma e Roma. Milano.

Sono due città diverse. Se volessi rilassarmi completamente e non essere vicino a musei e altre attrazioni, sceglierei sicuramente Milano. È una città più piccola di Roma e non hai tanti posti da visitare, inoltre puoi anche fare shopping di qualità – e non mi riferisco solo alle marche che sono un gioco da ragazzi.



Museo all'aperto di Roma.

Ovunque ti giri c'è un muro romano, una piazza. Se arrivi a Roma per la prima volta, potresti saltare tra il Colosseo, il Pantheon, il Vaticano e i famosi mercati della capitale italiana. La tentazione è grande, ma il tempo stringe.

Come arrivare a Roma e Milano

Ovviamente l’aereo è il mezzo più semplice e conveniente. Grazie a Dio, hai dove scegliere. Blue Air, Wizz Air, TAROM e AlItalia offrono voli diretti per gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino a Roma e per gli aeroporti di Milano.

Anche Ryanair è coinvolta in questa relazione dall'autunno. Puoi trovare biglietti aerei a 10 euro.

Il trasporto dall'aeroporto alla città costa in media 5 euro in autobus.

