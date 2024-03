Il momento in cui Tiktoker Jane è stata tirata fuori morta da un dirupo in Italia (video)

È stata uno shock la notizia della morte del famoso giocatore di tiktok Zain, morto dopo essere caduto da un dirupo in una città “fantasma” in Italia.

Il famoso e amato Tiktoker Zane è stato assassinato nel borgo di Ghorio di Roghudi, in provincia di Reggio di Calabria.

Il processo per trovare il corpo di Jane è durato quasi un giorno

Come riporta il Corrieredellacalabria: “Squadre dei vigili del fuoco del nucleo Milito Porto Salvo, e del Comando delle Forze Armate sudanesi, hanno partecipato da ieri sera (12/3) fino a questo pomeriggio (13/3) all'operazione di salvataggio in Gorio di Rogodi.

I media italiani hanno riferito che la vittima, un uomo di 23 anni, è scivolato da un dirupo mentre camminava con altre tre persone.

“I Vigili del Fuoco, dopo aver allertato i Carabinieri, sono arrivati ​​sul posto e hanno fatto tutto il possibile per ritrovare il giovane lungo il pendio. È stato localizzato e raggiunto, ma purtroppo è stato trovato privo di sensi.

Questa mattina, all'alba, dopo aver valutato l'estrema difficoltà di scalata della scogliera, su richiesta della Centrale Operativa di Reggio Calabria, si è attivata l'unità aerea dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, che ha inviato un elicottero Drago VF62 per recuperare la salma a bordo. . barella.”

Guarda il video documentario del processo di recupero del corpo di Jean

{https://www.youtube.com/watch?v=_zNVZ_rs4JI}

Anche secondo i media italiani com.rainnews Il gruppo di quattro persone, tra cui Chris Kogias e la sua fidanzata Janie Dreamgrick, è entrato in una vecchia casa fatiscente, attualmente utilizzata come magazzino di materiali da costruzione.

Una volta dentro, secondo quanto riferito, Janet è salito sul balcone, dove è inciampato ed è caduto in un dirupo profondo 40 metri, uccidendolo sul colpo.

La notizia della morte di Tzan è stata condivisa dallo YouTuber Christos Koyas, che era con lui in viaggio in Italia. Ha pubblicato un articolo che diceva: “Purtroppo Jean non è più con noi. Siamo partiti ieri sera per il nostro viaggio in Italia. Pregate con noi affinché la sua anima possa riposare in pace”.

Il video TikTok di Jan ha migliaia di follower sui social media ed è diventato molto popolare tra i suoi fan. È stato anche attivamente coinvolto nella ginnastica.