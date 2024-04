Un nuovo tipo di batteria per temperature sotto lo zero. Test approfonditi

I progressi nel campo delle batterie assumono caratteristiche interessanti, ad esempio i produttori affermano che l'ultima generazione di batterie può funzionare bene contemporaneamente a temperature positive e sotto zero. Ogni azienda ha una tecnologia diversa, ma la promessa è la stessa: a temperature fino a meno 20 gradi Celsius non noterai alcuna differenza in termini di operatività.

Ho notato un sacco di pubblicità di marketing nel descrivere e dimostrare questa tecnologia, e ogni volta sono rimasto sorpreso da ciò che hanno cercato di mostrare. Quando uno smartphone veniva posizionato in un cumulo di neve, gli veniva collegata una batteria esterna e sullo schermo appariva un simbolo di ricarica. Ovviamente lo stesso trucco può essere fatto con qualsiasi telefono, nessuno escluso, poiché si caricherà al freddo. Cosa dimostra questo esperimento? Niente di niente.

Un altro esempio è posizionare diversi dispositivi in ​​fila al freddo ed eseguire la registrazione video con le stesse impostazioni. Quindi prova a vedere come è cambiata la carica della batteria. Ma anche a temperature positive i costi energetici saranno diversi, dipenderanno dagli algoritmi utilizzati, dalla luminosità dello schermo e da altri parametri.

Quindi ho deciso di testare i telefoni in un modo diverso. Abbiamo due dispositivi con un nuovo tipo di batteria: l'Infinix Note 40 Pro e l'Honor Magic6 Pro. Li ho accoppiati con un iPhone 14 Pro Max (non ho il 15 a portata di mano, ma non c'è differenza tra loro), così come con un Galaxy S24 Ultra. Come camera di prova viene utilizzato il congelatore del frigorifero, che fornisce meno 18 gradi Celsius.

Non so perché dovresti andare in luoghi freddi con temperature inferiori allo zero (beh, tranne che per panorami meravigliosi, cambi di scenario, ecc.), se puoi fare tutti gli esperimenti a casa. È qui che misuriamo esattamente la metodologia e, cosa ancora più importante, come farlo nel modo giusto.

Puoi semplicemente iniziare a registrare video e testare tutti i dispositivi nel frigorifero (scegliendo la stessa risoluzione e frequenza fotogrammi). Quindi guarda la percentuale di carica della batteria che ciascuno di loro ha speso. Un'esperienza del genere avrebbe il diritto di esistere in un unico caso, in cui tutti i soggetti siano creati sulla stessa piattaforma, abbiano gli stessi display, luminosità, ecc. E differiscano solo per il tipo di batteria. Ma non è vero, vero?

Da qui la necessità di capire esattamente come si comportano questi dispositivi a temperature superiori allo zero. Quindi eseguiamo la registrazione video per mezz'ora con le stesse impostazioni e misuriamo il consumo energetico. Dopo che i dispositivi si sono raffreddati nuovamente a temperatura ambiente, li mettiamo nel frigorifero e registriamo un video di mezz'ora esattamente nello stesso modo. Utilizzando questa tecnologia, abbiamo l'opportunità di dimostrare o smentire l'affermazione secondo cui la batteria di uno smartphone funziona allo stesso modo a temperature sopra lo zero e a temperature sotto lo zero. Il consumo energetico dovrebbe essere lo stesso.

Temperatura ambiente – 23,1 ° C. Tutti i telefoni vengono caricati al 100%, la luminosità dello schermo viene aumentata al massimo, le impostazioni video sono predefinite (seleziona solo risoluzione e frequenza fotogrammi – FullHD, 60 fps).

È stato anche interessante vedere come cambiava la temperatura dei dispositivi quando riscaldati, ottenendo potenzialmente risultati a temperature inferiori allo zero. Per fare ciò, la temperatura è stata misurata dopo 5, 15 e 30 minuti. In totale sono state eseguite circa sei prove e la tabella mostra i valori complessivi.

Temperatura corporea, Celsius, 5 minuti Temperatura corporea, Celsius, 15 minuti Temperatura corporea, Celsius, 30 minuti Consumo batteria% Infinix Nota 40 Pro 36.6 39,7 42.1 12 Honor Magic 6 Pro 37,5 43,5 45.6 8 iPhone 14 Pro Max 32,5 36.2 41.6 5 Samsung Galaxy S24 Ultra 32.8 38,5 42.7 10

La prima cosa che noti è che la dissipazione del calore è implementata in modo diverso, il dispositivo più caldo è l'Honor, il più bello è l'iPhone. Dopo quindici minuti di test, senza utilizzare alcun dispositivo, è stato controllato il livello di carica. E qui ci aspettava la prima sorprendente scoperta: la batteria dell'iPhone era scarica di un altro 3%. Ciò non può essere spiegato dal fatto che il dispositivo funzionasse, ma dalle funzionalità di calcolo della carica della batteria, poiché Apple cerca di utilizzare diversi trucchi per convincere gli utenti che la batteria dura a lungo. Ciò porta a tali risultati. Dopo aver verificato più volte questo punto, ci siamo convinti che dopo aver registrato un video di mezz'ora ci fosse uno spread del 2-3%. Nel corso dei successivi 15 minuti, la schermata di ricarica cambia.

Dopo che tutti i telefoni si sono raffreddati a temperatura ambiente, li abbiamo riposti nel frigorifero (meno 18 gradi Celsius). Ecco i risultati che abbiamo ottenuto.

Consumo batteria% Infinix Nota 40 Pro 11 Honor Magic 6 Pro 13 iPhone 14 Pro Max 10 (12% dopo quindici minuti di congelamento) Samsung Galaxy S24 Ultra 13

Dopo quindici minuti, l'iPhone 14 Pro Max ha mostrato un ulteriore 2% di consumo della batteria. Ciò in realtà significa che stiamo ricevendo un consumo energetico maggiore rispetto a quando la registrazione è stata interrotta. Altri dispositivi non presentano questo comportamento.

Consumo della batteria in % più 23 gradi Consumo della batteria in %, meno 18 gradi Infinix Nota 40 Pro 12 11 Honor Magic 6 Pro 8 13 iPhone 14 Pro Max 5 (8% dopo quindici minuti) 10 (12% dopo quindici minuti di congelamento) Samsung Galaxy S24 Ultra 10 13

Dei due dispositivi che affermano di avere le stesse prestazioni a temperature sotto lo zero, solo Infinix ha raggiunto i risultati promessi. Inoltre, funziona meglio a temperature inferiori allo zero! È possibile che ciò sia dovuto al surriscaldamento dell'apparecchio durante il funzionamento. Allo stesso tempo, per Magic6 Pro il risultato è decisamente lo stesso degli altri modelli. Il dispositivo non mostra le stesse prestazioni a temperature sotto lo zero.

Ufficialmente, l'iPhone mostra il risultato migliore se lo si guarda frontalmente, senza tener conto del consumo energetico nei successivi quindici minuti. È impossibile fidarsi di come viene presa in considerazione la carica della batteria nell'iPhone e il risultato è molto imprevedibile. È interessante notare che tutti i dispositivi hanno approssimativamente lo stesso consumo energetico a meno 18 gradi.

Poi è stato interessante complicare il compito, controllando il funzionamento degli smartphone con una carica della batteria del 15%. Ciò significa che le modalità di risparmio energetico dovrebbero essere ufficialmente attivate e il freddo può influire negativamente sulla capacità di registrare video. E qui abbiamo ottenuto un risultato molto interessante: tutti i dispositivi, tranne l'iPhone, hanno mostrato esattamente gli stessi risultati, senza differenze. Ma il mio iPhone si spegneva periodicamente e non finiva di registrare il video. Dopo decine di test, l'iPhone si è spento quattro volte. Dopo aver rimesso il telefono dal frigorifero, si è acceso e ha mostrato una carica della batteria dal 5 al 7%. Possiamo dire che questo è un classico del genere: spegnere l'iPhone al freddo, quando il dispositivo non riesce a calcolare la capacità effettiva della batteria, non tiene conto delle temperature sottozero. Questo è un problema con l'algoritmo di calcolo della batteria e ha lo scopo di creare l'impressione di un funzionamento a lungo termine, non di fornire numeri reali.

A poco a poco, la tecnologia per far funzionare la batteria a temperature sotto lo zero apparirà negli smartphone prodotti in serie. Ciò significa che i nostri telefoni funzioneranno bene sia in condizioni positive che negative. Ma non si può dire che i primi esperimenti abbiano avuto un successo eccezionale. In molti modi, il tempo di funzionamento dipende non solo dalla batteria stessa, ma anche dal corpo del dispositivo e da quanto bene è organizzata o mantenuta la rimozione del calore. Finora vediamo un solo dispositivo che soddisfa le caratteristiche dichiarate. In futuro ci saranno sempre più dispositivi di questo tipo, perché il funzionamento a temperature sotto lo zero è un vantaggio collaterale dello sviluppo della tecnologia delle batterie e non è affatto fine a se stesso.